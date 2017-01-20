Bakan Yardımcısı Yegin Hakkari'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, beraberindeki bürokratlarla Hakkari'ye geldi.
Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Genel Müdür Yardımcısı Savaş Alıç, İŞKUR İç Denetim Birim Başkanı Cihat Demiralp ile birlikte Van'dan helikopterle Hakkari'ye geldiler. Bakan Yardımcısı Yegin ve beraberindeki bürokratlar; Vali Cüneyit Orhan Toprak, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, AK Parti İl Başkanı Nurettin Fırat ve kurum amirleri tarafından karşılandı.
Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, daha sonra makama geçti. Burada konuşan Vali Cüneyit Orhan Toprak, "Bu kış şartlarında ülkemizin ulaşımının en uzun olarak diyebileceğimiz Hakkari'ye gelerek bize şeref vermiştir. İlimizin kalkınması için hayata geçirilen projeleri yerinde denetlemek ve geliştirmek ve bazı aksaklıkları ortadan kaldırmak için ilimize geldiler. Hakkari'ye yaptıkları katkılardan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Bakan Yardımcısı Orhan Yegin ise, Türkiye'nin ulaşımı en zor şehirlerinden biri olan Hakkari'ye geldiklerini söyledi. Yegin, "Hamd olsun devletimiz büyük. Allah'ın izniyle bir insanın bir hayır işlemek üzere, bir güzellik yapmak üzere ve bir ziyaret yapmak üzere bu memlekette elhamdülillah ulaşamayacağı hiçbir yer yok. Devletimiz bütün unsurları ile sahada kolaylığı sağlıyor. Allah devletimiz ve milletimize zeval vermesin inşallah. Çalışma Bakanlığı olarak, çalışma hayatında milli seferberlik isimli bir program çerçevesinde Türkiye'nin değişik vilayetlerinde ziyaretlerde bulunuyoruz. Bugün de beraberimizdeki heyetle beraber Hakkari'ye geldik. Yarın da güneydoğumuzun önemli illerinden olan Şırnak'a geçeceğiz. Burada sanayicilerimizle, esnaf odaları, ticaret odaları, ticaret erbapları ve çalışanlarımızla bir araya geleceğiz. İnşallah güzel bir program olacaktır. Son günlerde memleketimizde iyice artan huzur, barış ve kardeşlik iklimini; istihdam, kalkınma ve ekonomiye dönük bütün hamleler Hakkari'mizde çok güzel bir şekilde istişare edilecektir" dedi.
Yapılan konuşmanın ardından ziyaret basına kapalı olarak devam etti. - HAKKARİ
Bakan Yardımcısı Yegin Hakkari'de
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, beraberindeki bürokratlarla Hakkari’ye geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, beraberindeki bürokratlarla Hakkari'ye geldi.