Bakan Yardımcısı Yegin Esnaflarla Bir Araya Geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin başkanlığındaki heyet, Hakkari'de iş adamları ve esnaf odalarıyla bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli seferberlik ilanının ardından Hakkari'ye gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin ve beraberindeki bürokratlar, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) konferans salonunda esnaf odaları temsilcileri ve iş adamlarıyla bir araya geldi. Cuma namazının ardından bir lokantada kentin bazı sivil toplum örgütleriyle bir araya gelen Bakan Yardımcısı Yegin, yemeğin ardından AK Parti il binasına geçerek partililerle görüştü. Daha sonra çarşı merkezinde esnafları gezen Yegin ve beraberindekiler, HATSO hizmet binasının konferans salonunda iş adamları ve esnaf odalarının temsilcileriyle toplantıya katıldı.



Burada açıklamalarda bulunan Yegin, çalışma hayatında milli seferberlik isimli bir program çerçevesinde Hakkari'ye geldiklerini söyledi. Yegin, "Devlet, millet, Kürt, Türk, doğulu, batılı hep beraber el ele vereceğiz. Allah'ın izniyle bu memleketin öz güveniyle beraber potansiyelini de ortaya çıkaracağız" dedi. - HAKKARİ