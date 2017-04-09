Bakan Yardımcısı Yegin'den Vali Taşyapan'a Ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, Van Valisi İbrahim Taşyapan'ı ziyaret etti.



Vali Taşyapan'ın makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Yegin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" çağrısının ardından ikinci kez Van'a geldiğini ifade ederek, Cazibe Merkezleri Programı'na yatırımcıların büyük talebinin olduğunu söyledi.



Bölgede güvenlik problemlerini aştıkça daha büyük ve hızlı yatırımların geleceğini aktaran Yegin, Van'ın da önemli sorunlarından biri olarak görülen işsizliğin, böylelikle ortadan kaldırılabileceğini kaydetti.



Vali Taşyapan da ziyaretten dolayı Bakan Yardımcısı Yegin'e teşekkür etti.



Yegin'e ziyaretinde, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ve bakanlık bürokratları eşlik etti.