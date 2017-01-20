Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci'den Karne Mesajı

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, 2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Bakan Yardımcısı Çiftci, yayınladığı mesajında, eğitim öğretimin çağın gereklerine uygun olarak sürekli değişen, gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen bir süreç olduğunu belirtti. Velilerin çocuklarının eğitimlerine yönelik ilgi ve alakalarının başarıyı arttıracağını da belirten Çiftci, "Velilerimiz, çocukların başarılarını sadece karne notlarından ibaret görmemeli, onları davranış ve tutumlarıyla da değerlendirin. Gerçek başarı ikisini birleştiren başarıdır. Evlatlarımızın başarılı bir öğrenci olabilmesi kadar iyi, nitelikli bir insan olarak yetişmesi de çok çok önemlidir. Bu ülkenin yarınları çocuklarımızdır. İnanıyorum ki, çocuklarımız milli ve manevi değerlerine bağlı, tarihine, milletine ve devletine sahip çıkan bireyler olarak yetişecektir. İnsan, mukaddesatı olandır. Mukaddesatımızı ve bizi biz yapan değerlerimizi siz çocuklarımız, gençlerimiz koruyacak ve ülkemizi güçlü yarınlara sizler taşıyacaksınız. Çağımız bilgi çağı. Bu nedenle okuyan, araştıran, bilgi ve becerilerini daima yenileyen bireyler olmanız, geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemenizi sağlayacaktır. Unutmayın ki, hiçbir başarı tesadüfi değildir. Başarı düzenli ve sürekli çalışmayla oluşur. 2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci döneminin tamamlanmasıyla siz öğrencilerimizin karne heyecanını da yürekten paylaşırken, tüm öğrenci ve öğretmenlere iyi tatiller dilerim" dedi. - VAN