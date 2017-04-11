Bakan Yardımcısı Erdem: "16 Nisan Türkiye İçin Milat Olacak"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, referandum gezileri kapsamında Konya'nın Ereğli ilçesinde çalışmalarını sürdürdü.



İlk olarak AK Parti İlçe teşkilatını ziyaret eden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, ardından Ereğli Belediyesi'ne geçerek Başkan Özkan Özgüven ile görüştü. Bakan Yardımcısı Erdem, daha sonra esnafları gezerek, referandum için destek istedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Sayın Bakan Yardımcımız, gerek Milletvekilliliği döneminde gerekse Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı yaptığı bu dönemde her türlü ihtiyacımızda hızla dönüş yaparak bizlere yardımcı oldular. Referandum gezilerimizde de bize destek olmak amacıyla şehrimizde bulunmalarından büyük mutluluk duyduk. Bu desteklerinden ve nazik ziyaretlerinden dolayı Milli Eğitim Bakan Yardımcımıza teşekkür eder, kalbi şükranlarımı sunarım" dedi.



Ereğli'de referandum havasının umut verdiğini belirten Bakan Yardımcısı Erdem, "Zor bir süreçten geçiyoruz. 16 Nisan ile beraber tüm bu zorlukları kenara bırakarak inşallah büyük Türkiye hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu hedef doğrultusunda Ereğlili vatandaşlarla buluşmak istedik. 16 Nisan Türkiye için milat olacak. Referandumla birlikte cumhurun direk etkin olacağı sisteme geçeceğiz. Bu da seçilen cumhurbaşkanına birtakım sorumlulukları beraberinde getirecek. Referandumda 'evet' çıkacağına inanıyor ve milletimize güveniyoruz. Ayrıca bizleri misafir eden Belediye Başkanımız Özkan Özgüven'e, İlçe Başkanımız İbrahim Büyüktorun ve teşkilat üyelerine teşekkür ederim" dedi.



Ziyaretin sonunda Başkan Özgüven, Bakan Yardımcısı Erdem'e el yapımı halı ve tablo takdiminde bulundu. - KONYA