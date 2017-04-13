Bakan Yardımcısı Coşkunyürek'ten Kilis'e Müjde

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Nurdağı-Musabeyli-Kilis karayolunun ihalesinin bu ay içerisinde yapılacağını söyledi.



Bir dizi programa katılmak üzere Kilis'e gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı belediye konukevinde ziyaret etti. Coşkunyürek yaptığı açıklamada, Kilis'teki çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü ifade ederek, "Yaklaşık 150 kilometrelik yol ağımız var, karayolları olarak karayolları ağımızın tamamında bakım, onarım, asfaltlama çalışmaları şekilde devam ediyor. Tabiki Kilis'in Sayın Başkanımızın burada mitingde söz verdiği Nurdağı-Musabeyli-Kilis arasındaki yolumuzun inşallah bu ay içerisinde ihalesini yapıyoruz. Onun müjdesini bütün Kilisli hemşehrilerime vermiş olalım, böylece yolumuz yaklaşık 44 kilometre yakın yol kısalacak. Kilisimize böyle bir hizmeti kazandırmış olacağız. Hassa tünelleri ve diğer tünellerdeki etüt proje çalışmaları, hızlı bir şekilde devam ediyor" dedi.



Coşkunyürek, Kilis'in ensar görevini yerine getiren bir il olduğunu hatırlatarak, "Başta belediye başkanımız olmak üzere tüm Kilislilere müteşekkiriz, şükrün borçluyuz. Büyük bir ev sahipliği yapıyorlar Suriyeli kardeşlerimize, Kilis için ne yapsak azdır. Belediyemiz tarafından bize getirilen her türlü talebe cevap vermek için elimizden geleni şu ana kadar yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek'e hediye takdim etti. Coşkunyürek'in programına AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Reşit Polat, AK Parti Kilis İl Başkanı İzzet Toprak, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş eşlik etti. - KİLİS