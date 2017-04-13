Bakan Yardımcısı Coşkunyürek Kilis'te

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret ederek kentteki ulaşım projeleri hakkında bilgi aldı.



Coşkunyürek, Belediye Konukevi'nde düzenlenen toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, referandum çalışmaları kapsamında geldiği Kilis'te aynı zamanda Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan projelerin son durumlarını yerinde inceleme fırsatı bulduklarını söyledi.



Kentte başlatılan çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini anlatan Coşkunyürek, şöyle konuştu:



"Kilis'te yaklaşık 150 kilometrelik yol ağımız var. Tamamında bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Kilis'in beklediği Başbakan Binali Yıldırım'ında Kilis mitinginde söz verdiği Nurdağı-Kilis-Musabeyli arasındaki yolu bu ay içerisinde ihale ediyoruz inşallah, onun müjdesini Kilis halkına vermiş olalım. Böylece yolumuz yaklaşık 44 kilometre kısalmış olacak ve Kilis'e böyle bir hizmeti kazandırmış olacağız."



Hassa Tüneli etüt proje çalışmalarının da hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Coşkunyürek, bölgeden gelen talepler karşısında çok duyarlı davrandıklarını aktardı.



Coşkunyürek, Kilis'in kendi nüfusundan daha fazla misafire ev sahipliği yaptığına ve bu davranışıyla tüm dünyaya örnek olduğuna işaret ederek "Kilis, 'ensar' görevi yapan bir ilimiz, onun için başta belediye başkanımız olmak üzere tüm Kilislilere teşekkür borçluyuz. Suriyeli kardeşlerimize büyük bir ev sahipliği yapıyorlar, bu nedenle Kilis için ne yapsak azdır." dedi.



Konuşmaların ardından, Belediye Başkan Kara, ziyaretin anısına Coşkunyürek'e Kilis'e özgü mini sandık hediye etti.



Toplantıya, AK Parti Kilis milletvekilleri Hilmi Dülger ve Reşit Polat ve diğer ilgililer katıldı.