Bakan Yardımcısı Çiftci'nin Referandum Çalışmaları Devam Ediyor

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, referandum çalışmalarını Van'ın Erciş ilçesinde sürdürdü.



Bakan Yardımcısı Çiftci, ilçeye gelişinde kalabalık bir topluluk tarafından karşılandı. AK Parti Erciş seçim bürosunu ziyaret edip burada vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan Çiftci, 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasının sadece bir partinin veya bir zümrenin meselesi olmadığını, topyekun ülkenin ve millettin bir meselesi olduğunu belirterek, bu yüzden hemşerilerinin halk oylamasında iradesini gösterip verecekleri 'Evet' oylarıyla geleceğine sahip çıkacaklarına gönülden inandığını söyledi. İstikrar, güven ve huzurlu bir geleceğin ancak Anayasa değişikliği maddelerinin kabul edilmesiyle mümkün olacağını da anlatan Çiftci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğinden Van ve Erciş olarak üst düzeyde yararlanabilmek için tüccar, iş adamı, meslek odaları, muhtarlar ve esnaflarla birlikte kararlar alacaklarını belirterek, "Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Buna dönük olarak Anayasa değişikliğinin onaylanacağı Referandum ile ilgili çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Ercişliler olarak çok iyi biliyoruz ki, AK Parti hükümetleriyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize, bölgemize, ilimize, ilçemize çok önemli yatırımlar yapıldı. Alt ve üst yapılarda Türkiye'de devrim gerçekleştirildi. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Erciş'te de önemli yatırımlara imza atıldı. ve atılmaya da devam edilmektedir. AK Parti hükümetleri için Erciş, her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın Erciş'e her zaman pozitif ayrımcılığı olmuştur" dedi.



Yetkinin sadece millette olduğunu ortaya koymak amacıyla birçok anayasal ve yasal düzenlemenin yapıldığını de belirten Çiftci, iki başlılığın ortadan kaldırılması, halkın doğrudan temsili, istikrarın daim olması, kararların hızlı alınması için güçlü bir Anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğunu söyledi. Halk oylamasının Türkiye'nin kaderi olduğuna da dikkat çeken Çiftci, "Bu bir seçim, bir siyasi partinin kazanması olayı değil. Halkın kendisini ve ülkesini geleceğe taşıyacak yeni bir hükümet sistemini ortaya koyma olayıdır. İstikrar mı devam edecek? Yoksa istikrarsızlıklara yol açacak yapı mı devam edecek? Bunun düşünülmesi gerekmektedir. Oysa yetkiyi ve güvenoyunu Cumhurbaşkanı, direkt olarak halktan alacak. Meclis güçlü şekilde yerinde durarak yasama faaliyetlerini gerçekleştirecek. Bu ülkenin bütünlüğü, birliği ve beraberliği temsil edilecek. Hızlı kararlar alınarak zaman kaybı ortadan kaldırılacaktır" ifadelerini kullandı.



Referandumda, Erciş'te en yüksek 'Evet' oyunun çıkması için çalışacaklarını dile getiren Çiftci, ülkenin selameti, istikrar ve yeni yatırımlar için bunun gerekli olduğunu sözlerine ekleyerek, "Her zaman Bakanlık olarak yanınızdayız. Referanduma üç gün kaldı. Erciş'ten 16 Nisan'da, hep birlikte, güçlü bir 'Evet' ile ülkemizi, milletimizi, ilçemizi güçlü bir geleceğe taşıyalım" şeklinde konuştu.



Çiftci konuşmasının ardından, Vanyolu Caddesindeki esnafları tek, tek gezerek referandum için 'evet' sözü aldı. Çiftci daha sonra Erciş'te faaliyetlerinin sürdüren STK temsilcilerine makamlarında nezaket ziyaretinde bulunarak 'Evet' sözü aldı. - VAN