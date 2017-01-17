Bakan Yardımcısı Çiftci'den Van ve Erciş'e Müjde

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Van'ın Erciş ilçesine işletme fakültesi ile Van Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi bina yapımlarının 2017 yılı yatırım programına alındığını söyledi.



Erciş ilçesine doğalgaz verileceği müjdesini sosyal medyadan paylaşan Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Erciş İşletme Fakültesi binası ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi binasının da 2017 yatırım programına alındığını bildirdi. Bakan Yardımcısı Çiftci, Erciş ve Van'ın hak ettiği yere gelmesi için tüm imkanların kullanıldığını belirterek, "Anımsanacağı üzere, Erciş ilçesinde tugay komutanlığından kalma 4 derslikli bina işletme fakültesinin ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olmadığı için sorunlara da neden oluyordu. İdari ve akademik personelin ihtiyacını dahi karşılayamayan bu binada sosyal faaliyetler ise yapılamamaktaydı. Ercişlilerin ve üniversite yönetimi, sorunları bizlere ilettiler. Kalkınma Bakanlığı ile görüşülerek, Erciş İşletme Fakültesi için proje çalışması hazırlanıp, fakültenin ihtiyacını karşılayacak şekilde 4 bin 412 metrekarelik alan üzerine yapılacak modern bir projeyi 2017 yatırım planına aldırmış bulunmaktayız. Yine Van YYÜ Veterinerlik Fakültesinin ihtiyacını karşılamak üzere de 6 bin 834 metrekare bir alana hayvan hastanesi yapım işi yine bu yıl ki yatırım programına alınmıştır. İnşallah hızlı bir şekilde fakülte inşaatlarına başlanılıp, kısa zamanda hizmete alınacaktır" dedi.



Erciş'e doğalgaz müjdesi



Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Erciş'e doğalgaz verilmesi konusunun Enerji Bakanlığı ve EPDK ile yaptıkları görüşmeler sonucunda ilçeye doğalgaz verilmesine karar verildiğini de belirterek, "Erciş Belediyesi meclis kararı alınması ve ilgili şirkete müracaatını sağlayarak Erciş'e doğalgaz verilme süreci çalışmalarını başlattık. Tüm yeni projeler Van'ımıza, Erciş'imize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - VAN