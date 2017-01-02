Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı ziyaret etti.
Yılbaşı gecesi İstanbul Beşiktaş Ortaköy'de gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden Mustafa Kaya'nın cenazesine katılmak üzere Taşköprü'ye gelen Ceylan, Arslan'ı makamında ziyaret etti.
Çalışmalar hakkında bilgi alan Ceylan, Arslan'a ve Taşköprülülere başsağlığı dileğinde bulundu.
Ceylan'a, Kastamonu Valisi Mesut Yıldırım, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel ve İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak eşlik etti.
Bakan Yardımcısı Ceylan, Arslan'ı Ziyaret Etti
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı ziyaret etti.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı ziyaret etti.
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