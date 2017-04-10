Bakan Yardımcısı Boynukalın'dan Bozüyüklü Basketbolcu Kızlara Moral Ziyareti
Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, bir süre önce düzenlenen turnuvada rakibi Adana Vakıfbank Ortaokulu'na 103-4'lük skorla yenildikleri için gözyaşlarına boğulan Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Kız Basketbol Takımı oyuncularını okullarında ziyaret edip madalya ve kupa verdi.
Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, bir süre önce düzenlenen turnuvada rakibi Adana Vakıfbank Ortaokulu'na 103-4'lük skorla yenildikleri için gözyaşlarına boğulan Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Kız Basketbol Takımı oyuncularını okullarında ziyaret edip madalya ve kupa verdi.
Bilecik'in Bozüyük İlçesine gelen Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nu ziyaret etti. Bakan Boynukalın'ı Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik karşıladı. Boynukalın, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Kız Basketbol takımını oyuncularını ziyaret için Bozüyük'e geldiğini belirtti. Abdurrahim Boynukalın basketbolcu öğrencilere, "Moraller nasıl? Bütün Türkiye olarak ayağa kalktık biliyorsunuz. Biz İstanbul'dan geldik. Burada 356 lisanslı öğrencimiz var. Herkes gayet başarılı hiçbir sıkıntı yok. Herkes sporu seviyor. Yol kazası yaşandı geçenlerde. Biz de haberlerde gördük dedik ya yol kazası yaşayan kardeşlerimizin canı çok sıkılmış, morali çok bozulmuş. Onlara biraz moral vermeye geldik" dedi.
Bakan Yardımcısı Boynukalın daha sonra basketbol takımına kupa, oyuncularına da birer madalya, saat ve eşofman takımı verdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Bakan Yardımcısı Boynukalın'ın okul bahçesinde basketbolcu kızlarla sohbet ederken,
-Boynukalın'ın sınıfta basketbolcu kızlarla,
-Boynukalın'ın kızlara kupa, madalya ve saat vermesi
Haber-Kamera: Fatma SAVAŞ İNAL-BOZÜYÜK,(Bilecik),