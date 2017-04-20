Bakan Veysel Eroğlu: "(Kabine Değişikliği) Kabine Yerinde Duruyor, Ben Duymadım"
Bakan Veysel Eroğlu: "(Kabine değişikliği) Kabine yerinde duruyor, ben duymadım" -" 'Evet'çiler de başımızın tacı, 'Hayır'cılar da.Referandumda kazanan Türkiye'dir"ANKARA - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adıyaman Tanıtım Günleri'nin açılışına katıldı.
Bakan Veysel Eroğlu: "(Kabine değişikliği) Kabine yerinde duruyor, ben duymadım"
-" 'Evet'çiler de başımızın tacı, 'Hayır'cılar da.Referandumda kazanan Türkiye'dir"
ANKARA - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adıyaman Tanıtım Günleri'nin açılışına katıldı.Program öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.