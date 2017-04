Bakan Veysel Eroğlu: "Cumhurbaşkanlığı Sistemi 1960'larda olsaydı şu an da küresel bir güçtük"



AFYONKARAHİSAR - Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 16 Nisanda yapılacak anayasa değişiklik referandum una değinerek, "Ben şuna yürekten inanıyorum eğer bu sistem olmayıp da başkanlık yani bizim ifademizle "Cumhurbaşkanlığı Sistemi" olsaydı 1960'larda biz şu an da dünyada tecrübeme istinaden söylüyorum küresel bir güçtük" dedi.

Bakan Eroğlu, anayasa değişiklik referandum u çalışmaları kapsamında geldiği memleketi Afyonkarahisar'da 1. ve 2. Sanayi Sitesi, Madeni Sanatkarlar Odası ile Şoförler ve Otomobilciler Odası üyesi esnaflar ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda konuşan ve anayasa değişiklik sistemi ile getirilmek istenen 'Cumhurbaşkanlığı Modelinin şart olduğunu vurgu yapan Bakan Eroğlu, değişikliğin çok önceden yapılması gerektiğine işaret etti. Bakan Eroğlu, "Ben şuna yürekten inanıyorum eğer bu sistem olmayıp da başkanlık yani bizim ifademizle 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi' olsaydı 1960'larda biz şu an da dünyada tecrübeme istinaden söylüyorum küresel bir güçtük çünkü iğnende ipliği her şeyi dışarıdan alıyorduk. Özellikle uçak yapmaya başladık ne gerek var dediler. Özellikle Kırıkkale'de bir takım askeri silahlar imal ediyorduk 'ya gerek yok biz size veririz' dediler. Dolayısı ile Türkiye koalisyon dönemlerinde, kısa süreli hükümetler döneminde çok şey kaybetti. Bu sistem ekonomik krizlere yol açıyor, kavgalar doğuruyor" dedi.

"İhtilaftan bakın ne doğuyor"

Bakan Eroğlu, Cumhurbaşkanı ve Başbakanlar arasında önceden yaşanan kavgalardan örnekler vererek çok başlılığın Türkiye'ye önemli kayıplar verdiğini kaydederek şunları söyledi:

"Bir otomobil düşünün 2 tane direksiyon var, 2 tane gaz, 2 tane fren pedalı ve 2 tane debriyaj. Bir tarafta Cumhurbaşkanı diğer tarafta Başbakan neticede ikisi de otomobili ortak kullanıyorlar ve birbirlerini görmüyorlar, arada bir perde var. Böyle bir otomobilin kazasız belasız devrilmeden, uçuruma devirmeden yürütmek mümkün mü? Birisi gaza basıyor öbürü frene, biri direksiyonu sağa kırıyor öbürü sola neticede hep böyle oldu ve bundan çok büyük dersler aldık. Rahmetli Demirel bir tayin meselesi yüzünden Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ile tartıştı o dedi şu generali Genelkurmay Başkanı yapmak istiyorum, o dedi ben istemiyorum' derken neticede ikisi de emekli oldu aradan hakkı olmadığı halde Kenan Evren Genelkurmay Başkanı oldu. İhtilaftan bakın ne doğuyor, hak etmediği için geldi ve ihtilal yaptı."

Program Bakan Eroğlu'na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı M. Emin Birliktir tarafından keçeye yapılmış tabloların hediye edilmesi ile sona erdi.

(GC-