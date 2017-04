Bakan Tüfenkci: "Yeni Hudut Kapıları Açabiliriz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hisham Al Alawi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Irak'ın toprak bütünlüğünü her zaman savunduklarının altını çizen Bakan Tüfenkci, "Bütünlük bu coğrafyanın huzuru ve güvenliği için gerekli. Zaman içerisinde iki ülke arasında yer alan Habur-İbrahim Halil Kara Hudut kapısı dışında da kapıları hayata geçirebiliriz. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa Iraklı dostlarımız için yapmaya hazırız" dedi.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hisham Al Alawi ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Bakan Tüfenkci, iki ülke arasında siyasi ilişkiler kadar ekonomik ilişkilerin de önemli olduğunu vurguladı.



Karma Ekonomik Komisyon toplantılarında ele alınan konuların hayata geçirilmesinin önemine işaret eden Bakan Tüfenkci, her iki taraftan kaynaklanan bürokratik engellerin ortadan kaldırılması ve güvenlik unsurlarının sağlanması ile mevcut ticaret potansiyelinin ikiye katlanabileceğini söyledi. Bakan Tüfenkci, her iki ülke arasında kazan kazan ilişkisi çerçevesinde rahat iş birliği yapılabilecek alanların mevcut olduğunu, mutabakata varılan konular hususunda biraz daha kararlı ve istekli davranmanın gerekli olduğunu ifade etti.



"Yeni hudut kapıları açabiliriz"



Irak'ın toprak bütünlüğünü her zaman savunduklarının altını çizen Bakan Tüfenkci, "Bütünlük bu coğrafyanın huzuru ve güvenliği için gerekli. Zaman içerisinde iki ülke arasında yer alan Habur-İbrahim Halil Kara Hudut kapısı dışında da kapıları hayata geçirebiliriz. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa Iraklı dostlarımız için yapmaya hazırız" dedi.



"Ekonominin gelişmesi için DEAŞ ile mücadele önemli"



Bakan Tüfenkci, Irak'ın ve Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesinin başarılı olması ve bölgede güvenliğin sağlanması ile iki ülke arasındaki ekonominin daha da canlanacağını belirtti. İki ülke arasında iş adamları ve ticaret odaları boyutundaki ilişkilerin son derece iyi yürüdüğüne dikkati çeken Bakan Tüfenkci, "Irak'ta yatırım yapacak Türk iş adamlarına sağlanacak hukuki güvence veya Iraklı iş adamlarına ülkemizde yapılacak kolaylıklar mutabakatla hayata geçirilebilir. Netice itibariyle bizim birçok sahada hem işbirliği yapma hem de bunu üçüncü ülkelere karşı ticarete dönüştürme imkanımız var" diye konuştu.



Bakan Tüfenkci, Irak içinde oluşturulan fiili gümrüklerin iki ülke arasındaki ticareti olumsuz etkilediğine değinerek, "Irak hükümetinin IKB Yönetiminden tahsil edemediği hukuki olarak hakkı olan gümrük vergilerini tahsil etmek istemesi Irak'ın kendi iç meselesidir ve en doğal hakkıdır. Ayrıca, Irak Merkezi Hükümetinin oluşturmuş olduğu resmi kontrol noktaları dışında milis kuvvetler tarafından gayri resmi kontrol noktaları oluşturulduğu ve Türk malları için ticaretin zorlaştırıldığı bilgisini almaktayız. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu konunun çözümünde yapabileceğimiz bir katkı varsa memnuniyetle yapabiliriz" değerlendirmesinde bulundu. Bu hususun çözümüne ilişkin olarak Büyükelçi Alawi ise, her iki ülke taraflarının katılımıyla 22-24 Mayıs tarihleri arasında Bağdat'ta bir toplantı yapılacağını bildirdi.



Bakan Tüfenkci, eş başkanlığını yürüttüğü Karma Ekonomik Komisyon mekanizmasının düzenli olarak toplanmasının ve komisyona işlevsellik kazandırmanın önemine işaret etti.



"DEAŞ'ın kökünü kazıma konusunda son derece kararlıyız"



Büyükelçi Hisham Al Alawi, Irak ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine verdikleri önemi dile getirerek, "Tarihi açıdan, aynı coğrafyayı ve kültürel değerleri paylaşmak açısından aynı zamanda ortak menfaat ve tehditleri paylaşan iki ülke olarak ekonomik ilişkilerimizi geliştirmemiz önemli" dedi.



2003 ila 2013 yılları arasında iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin büyük bir gelişme gösterdiğini aktaran Büyükelçi, "2003'te 1 milyar doların altında bir ticaret hacmi, 2013'te zirve olan 13 milyar dolarlık seviyeye ulaşmıştır. Geçmiş 3 yıl içerinde ticaret hacmi ciddi oranda azalmıştır. Ticaret hacmimizin 2016'da 7 buçuk milyar dolara gerilediğini görmekteyiz. Bu düşüşün önemli sebepleri var. Bunun en önemli sebeplerinden biri petrol fiyatlarındaki önemli düşüştür. Bu bizim ulusal bütçemizi ciddi olarak etkilemiştir. Bir başka sebebi de DEAŞ'in faaliyetlerinde görülen artıştır. Örgüt, 2014 Haziran itibariyle Irak'ın üçte birini kontrol eder hale gelmiştir" diye konuştu.



Büyükelçi Alawi, DEAŞ ile mücadelede kararlı olduklarının altını çizerek, "DEAŞ ile olan mücadelemizde önemli bir aşama kat ettik. Şehirlerimizi DEAŞ'tan temizleme ve örgütün kökünü kazıma konusunda son derece kararlıyız" ifadelerini kullandı. - ANKARA