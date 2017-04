Bakan Tüfenkci, Yağdan 2 Kez Dağılan Kalabalığa 3'üncüde Konuşabildi

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Mardin'in Yeşilli İlçesi'nde yağmur ve dolu yağışından dolayı iki sefer dağılan, ancak yağışın dinmesi ile üçüncü kez toplanan halka kısa bir konuşma yaptı.



Referandum çalışmaları kapsamında Mardin'e gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'yi, Vali Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İçişleri eski Bakanı Muammer Güler ve çok sayıda kişi karşıladı. Ardından Tüfenkci ve beraberindekiler bir düğün salonunda esnaf ve işadamlarının katıldığı 'Mardin iş dünyası ile buluşma' toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Tüfenkci, "Biz birliğimizi ve beraberliğimizi sağladığımız sürece hem bölgede hem de dünyada çok farklı bir konumda oluruz.Ülkenin bir yeri kaybederken bir yerinin kazanması doğru değildir. Bizler tüm ülkenin kazanması adına koşuşturuyoruz. Türkiye'yi topyekün kalkındırma hedefindeyiz" dedi.



İLÇE HALKI İKİ KEZ DAĞILIP ÜÇÜNCÜ KEZ TOPLANDI



Toplantının ardından Mardin Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Tüfenkci, burada şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra referandum mitingine katılmak üzere Yeşilli İlçesi'ne geçti. Bakan Tüfenkçi burada, yağmur ve dolu yağışından dolayı iki sefer dağılan, ancak yağışın dinmesi ile üçüncü kez toplanan kalabalığa kısa bir konuşma yaptı.



Yağışın yeniden başlaması ihtimaline karşı selamlama konuşmalarının yapılmadığı mitingde konuşan Bakan Tüfenkci, Yeşilli halkına teşekkür etti. 16 Nisan'da Türkiye'nin kaderinin oylanacağını belirten Tüfenkci, "Biz, Türkiye kalkınsın, büyüsün, gelişsin, Yeşilli gelişsin, Mardin gelişsin ve Türkiye hep birlikte büyüsün istiyoruz. Onun için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek istiyoruz. Yine sizlerin desteği ile 16 Nisan'da hep beraber 'Evet' diyeceğiz. Terörün kökü kazılsın diye, Kandil'in dediği değil, milletin dediği olsun diye, Pensilvanya'nın değil, milletin dediği, Yeşilli'nin dediği olsun diye 16 Nisan'da 'Evet' diyeceğiz" diye konuştu.



Mitingin ardından yeniden başlayan yağmur nedeniyle Belediye binasına geçen Bakan Tüfenkci'ye Belediye Başkanı Hayrettin Demir tarafından Mardin yöresinde salonlarda kullanılan el yapımı büyük boy bakır bir semaver takımı hediye edildi. Şaşkınlık yaşayan Tüfenkci, "Ben de küçük bir şey bekliyordum. Ama maşallahı var. Bunu evin en güzel köşesinde sergileyip, her zaman sizi ve Yeşillileri hatırlayacağım" dedi. - Mardin