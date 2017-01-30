Bakan Tüfenkci, Taziyeleri Kabul Etti

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, annesinin vefatı nedeniyle Malatya'da taziyeleri kabul etti.



Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar ve solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Malatya Devlet Hastanesinde vefat eden Bakan Tüfenkci'nin annesi Ayşe Tüfenkci'nin (84) cenazesi, hastaneden alınarak Şehir Mezarlığı morguna getirildi.



Bakan Tüfenkci ve yakınları, Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'ndeki taziye yerine geçti. Bakan Tüfenkci burada taziyeleri kabul etti.



Ayşe Tüfenkci'nin cenazesinin yarın öğlen namazına müteakip Şehir Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.