Bakan Tüfenkci, Şahnahan'da Büyük Coşku ile Karşılandı
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya ziyareti kapsamında Şahnahan beldesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, “16 Nisan’dan sonra bu millete artık kimse operasyon çekmeye cesaret edemeyecek” dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya ziyareti kapsamında Şahnahan beldesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, "16 Nisan'dan sonra bu millete artık kimse operasyon çekmeye cesaret edemeyecek" dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, referandum çalışmaları kapsamında Malatya'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Tüfenkci, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Şahnahanlılar ile bir araya gelerek 16 Nisan için destek istedi. Heyet Şahnahan'da büyük bir coşku ile karşılanırken burada konuşan Başkan Polat, 16 Nisan'da milletin eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında bir tercih yapacağını söyledi. Başkan Polat, "Şahnahan'ın rengi ve duruşu her zaman net. Şahnahan her zaman büyük, gelişmiş ve güçlü bir Türkiye'den yana iradesini koymuştur. Allah sizlerden razı olsun. 16 Nisan bir siyasi partinin seçimi değil. 16 Nisan'da ne muhtar ne belediye başkanı ne de milletvekili seçeceğiz. O gün cumhurbaşkanını da seçmeyeceğiz. Ama 16 Nisan'da eski Türkiye ile yeni Türkiye'nin tercihini yapacağız. Şahnahan her zaman yeni Türkiye'ye 'evet' demiştir. İnşallah Şahnahan, 16 Nisan'da da büyük ve yeni Türkiye'ye 'evet' diyecek" şeklinde konuştu.
"Millet hadlerini sandıkta bildirecek"
AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı da sözlerine, Şahnahanlılara teşekkür ederek başladı. AK Parti kurulduğu günden bu yana Şahnahan'ın bu davaya her zaman destek çıktığını belirten Kahtalı, "Hatırlayın, 7 Haziran'da yüzde 42 almamıza rağmen hükümeti kuramadık ve ülke koalisyona mahkum edildi. O zaman Kılıçdaroğlu önümüze 14 madde getirdi. 'Bu maddeleri kabul ederseniz koalisyonu kurarız' dediler. Sanki çok fazla oy almışlar gibi belirleyici şartlar ortaya koydular. Ama Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve sizlere olan güveniyle tekrar 1 Kasım seçimlerine gittik ve Cenab-ı Allah bize iktidarı nasip etti. Ama sürece baktığımızda Türkiye'nin parlamenter sistem nedeniyle sürekli koalisyonlara mahküm edildiğini görürüz. Yaşanan çift başlılıklar, hükümet krizleri, darbeler, e-muhtıralar bu ülkenin önüne her zaman engel olarak çıkmış. Biz işte tam da bu yüzden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diyoruz. Artık bu ülkede bunların yaşanmasını istemiyoruz" diye konuştu.
Avrupa'nın Türkiye'yi daha rahat yönetebilmek için mevcut sistemin devam etmesini istediğini de vurgulayan Kahtalı, "Avrupa; FETÖ, PKK, DHKP-C eliyle yapamadığını şimdi kendi eliyle yapmaya çalışıyor. İstiyorlar ki parlamenter sistem devam etsin, ülkeyi daha rahat yönetebilsinler. Ama şükürler olsun Cumhurbaşkanımız dünyanın 5'ten büyük olduğunu hep ifade etti. Sizler nasıl bugüne kadar milli duruşunuzu ortaya koyduysanız inşallah hayır cephesinde olanlara haddini bildirmek için 16 Nisan'da sandıkları 'evet'le dolduracaksınız" dedi.
Mevcut sistem kardeşi kardeşe düşman etti
Şahnahan'da büyük bir kalabalığa hitap eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise Türkiye'nin artık hızlanması gerektiğini belirtti. Bakan Tüfenkci, "Biz Türkiye'yi kalkındırmaya ve dönüştürmeye çalışıyoruz. Biz daha fazla insanımıza iş bulalım, AŞ bulalım istiyoruz. Bunun için, çocuklarımız ve gençlerimiz için daha fazla çalışmamız ve daha fazla üretmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.
"Bizim çiftçimizi, tüccarımızı, sanayicimizi, ihracatımızı büyütmemiz gerekiyor" diyen Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti:
"Mevcut sistem sürekli bürokrasi üretti. Mevcut sistem kardeşi kardeşe düşman etti, Türkiye'yi provokasyonlara açık hale getirdi. Biz istiyoruz ki bu ülkede bir daha devalüasyonlar yaşanmasın. Enflasyonlar olmasın, koalisyonlar olmasın. Bunun için de inşallah 16 Nisan'da hep birlikte güçlü bir 'evet' diyeceğiz."
"Terörün kökünü kazıyacağız"
15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini vurgulayan Bakan Tüfenkci, "15 Temmuz'u biz unutmadık, sizler de unutmayın. O gece hiç vicdanları sızlamadan bu milletin üzerine kurşunlar ve bombalar yağdırdılar. Ancak o gün milleti hesap edemediler. Sizlerin şanlı direnişi karşısında darbe girişimi püskürtüldü. Siz o alçak girişime 'hayır' dediniz, 'dur' dediniz. Darbeye 'hayır' diyen sizler, 16 Nisan'da inşallah milli iradeye 'evet' diyeceksiniz" ifadelerine yer verdi.
Konuşmasının devamında Türkiye'nin terörle mücadelesine de değinen Bakan Tüfenkci, terör örgütlerinin kökünü kazımak için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin elzem olduğunu belirtti. Bakan Tüfenkci, "Yeni sistem ile inşallah terörün ciddi anlamda kökünü kazıyacağız. Biz bu topraklarda ne terör örgütlerinin ne de onların ağbabaları operasyon çekmesin diye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 'evet' diyoruz. Bizler gücümüzü sizden alıyoruz ve bu güçle sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Sadece ve sadece siz bize istikamet çizeceksiniz, biz o yolda yürüyeceğiz. Şahnahan yürüyecek, Malatya yürüyecek, Türkiye'de arkasından yürüyecek" diyerek sözlerini noktaladı.
Sandıkları 'evetlerle' patlatacağız
Göztepe Mahalle Toplantısında, mahalle sakinleriyle bir araya gelen AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, "Sandıkları 'evetlerle' patlatacağız. Bizim ecdadımız zamanında yunanlıları denize döktü ancak 'evet' diyenleri denize dökeceklerini söyleyenleri biz sandığa dökeceğiz. Bizle kimseye karşı kin, öfke taşımıyoruz. Bizler Nisan yağmurları gibi herkese aynı hizmeti sunacağız. Ama onlar iktidarda olsaydı, 'evet' diyenleri hiçbir hizmetten faydalandırmazlardı. 16 Nisan'da hizmetleri arttırmak için 'evet' diyeceğiz. Türkiye genelinde yüzde altmışlardayız. CHP konuşmaya devam ettikçe biz oylarımızı daha da artıracağız. Biz iktidara gelmeden önce herkes ötekileştirilmişti. AK Parti herkesin hakkını iade etti. Herkes kendine yakışanı yapar bizde kendimize yakışanı yapıyoruz" sözlerini kaydetti. - MALATYA