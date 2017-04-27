Bakan Tüfenkci: 'Sağlık Alanında Büyük Bir Değişime ve Dönüşüme İmza Attık'

Bakan Tüfenkci: "Sağlık alanında büyük bir değişime ve dönüşüme imza attık"



MALATYA - Bakan Tüfenkci, Malatya Kamu Hastaneleri Birliğinde Tıbbi Cihazlarla ilgili düzenlenen toplantıya katıldı.

Tüfenkci, toplantıda yaptığı konuşmada, "Sağlık hizmeti vermek gerçekten sabır isteyen ve bir o kadarda şerefli olan bir hizmet. Eşref-i Mahlukat olan insanı tedavi etmek ve onların ağrılarını sızılarını dindirmek ise her türlü takdirin üzerindedir. Fedakarca çalışan bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarları ile birlikte Türkiye'de sağlık alanında büyük bir devrimin yapıldığına dikkat çeken Bakan Tüfenkci, şunları söyledi: "Büyük bir değişime ve dönüşüme imza attı. Türkiye'nin her yerinde sağlık hizmetlerinin standardını müthiş derecede yukarılara taşıdı. Bugün geldiğimiz noktada itibarıyla artık hastanelerimizde koğuş sisteminden ikili ve üçlü odalara geçildiğini, konfor bakımından ise dünya standartlarını yakaladığını görüyoruz. Burada verilen hizmetleri baktığımız zaman bugün Avrupa ve Dünya ile boy ölçüşebilecek hizmetleri, hastalarımız almaktadır. Aynı zamanda personellerimizin yetişmesi ve yetiştirilmesi noktasında da Avrupa ve Dünya'da Türk doktorlarının yer edindiğini görüyoruz. Dolayısıyla Dünyanın birçok yerinden de Türkiye'nin hedeflerinden bir tanesi, bu hastaları Türkiye'ye geçerek, sağlık turizmi oluşturmaktır. Bu konuda Sağlık Bakanlığımız ve Turizm Bakanlığımız ciddi bir çalışma yürütmektedirler. Bu alanda özellikle Malatya, bölgesinde ve Türkiye'de sağlık alanında ciddi bir yere sahip. Gerek yatak kapasitesi olsun gerekse de personel sayısı itibarıyla ve hasta basına düşen doktor sayısı ile birlikte Malatya bölgenin parlayan yıldızlarından bir tanesi. Bilindiği üzere Malatya Devlet Hastanesini, Araştırma ve Eğitim Hastanesi olarak hayata geçirmiştik. Burada özellikle bu statüye kavuştuktan sonra sadece isim olarak değil, aynı zamanda bunu destekleyici alet ve ekipmanlarında hayata geçirilmesi gerekiyordu. Buralara kazandırılması gerekiyordu. Gerek arkadaşlarımızın talepleri gerekse bakanlığımızın planlanması noktasında Malatya'nın durumu göz önüne alınarak, bu cihazları ilimize kazandırdık. Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a bu noktada Malatya adına teşekkür ediyoruz. İnşallah bu cihazlar Malatya'ya büyük katkı sağlar."

Bakan Tüfenkci, Malatya'nın sağlıkta ayrıcalıklı konumunu sürdüreceğini belirterek, "Sadece Malatya Eğitim ve Araştırma hastanesine değil, Hasan Çalık Devlet Hastanemize, Darende Hulusi Hastanesine, Doğanşehir Devlet Hastanesine bu cihazları kazandırdık. Toplam yatırımların fiyatı ise 4 milyon 625 milyon TL'dir. Doğanşehir'e 100 yataklı bir Devlet Hastanesi kazandırıyoruz. Yine Arapgir'e yeni bir Devlet Hastanesi yapıyoruz. Battalgazi Devlet Hastanesini de Malatya'ya kazandırmak istiyoruz. Projesi bitmek üzere, dolayısıyla bu hastanelerinin de hayata geçmesiyle birlikte Malatya ilçeleri ile beraber sağlık noktasında ciddi bir yere gelecek. Bilindiği gibi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanına Kadın Doğum ve çocuk hastanesinin temeli atılıyor. Bunlar tamamlandıktan sonra Malatya ayrıcalıklı konumunu sürdürecek. Yine İnönü Üniversite içinde Onkoloji Hastanesinin temelini atıp, hızlı bir şekilde bitireceğiz. Malatya hak ettiği yerin üstünde konumlanmış olacak" dedi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin Türkiye'ye ilişkin 'siyasi denetim' kararına tepki gösteren Bakan Tüfenkci, "Avrupa Birliği Konseyinin almış olduğu kararı doğru bulmuyoruz, esasında yok hükmünde kabul ediyoruz. Avrupa Parlamentosu terörden yana değil Türkiye'den, milli iradeden yana tavır koyması lazım. Verilen ve Türkiye'nin terörle mücadele ettiğini ve terör saldırısı altında kaldığını görmezden gelerek, özellikle Olağanüstü Hal'in uygulanmasının meşru olduğunu bilebile, bunu raporlarında da yansıtıyorlar, siyasi ve yanlı olarak öyle bir kararın alınmasını doğru bulmadığımızı daha öncede ifade ettik ve kınıyoruz. Bu tamamen siyasi bir karar ve bize göre de yok hükmündedir. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bizim daha öncede cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi biz Kopenhag kriterlerini, Ankara kriterleri olarak çevirip, yolumuza devam ederiz. Çünkü biz attığımız adımları milletimiz için atıyoruz ve milletimizin refahı ve mutluluğu için atıyoruz. Dolayısıyla biz öncelikle milletimizin güvenliğini sağlamamız lazım ondan sonrada ekonomik anlamda refahını artırmamız lazım. Biz yolumuza bakacağız ve emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Aksi taktirde bu tür siyasi ve yanlı kararlarla Türkiye'nin vakit harcayacağı zaman yok" ifadelerini kullandı.