Bakan Tüfenkci Oyunu Memleketi Malatya'da Kullandı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, referandum oyunu memleketi Malatya'daki Sadiye Ünsalan Ortaokulu'nda kullandı. Tüfenkci, "İnşallah milletin iradesi tecelli edecek ve Türkiye'nin kaderi yeniden yazılacak" dedi.



Bakan Tüfenkci oy kullanmaya eşi Esra Tüfenkci ile birlikte gitti. Oyunu, okulda bulunan 2207 numaralı sandıkta kullan Tüfenkci, sandık görevlileriyle tokalaşıp hatıra fotoğrafı çektirdi.



Tüfenkci, oy kullanma işleminin ardından yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, "İnşallah milletin iradesi tecelli edecek ve Türkiye'nin kaderi yeniden yazılacak. Bugün sabahtan beri Malatya'mız ve Türkiye genelinde gerçekten seçmenlerimizin ve milletimizin sandıklara ilgisi fevkalade iyi ve baktığımız zamanda olağanüstü bir durum da yok. Gayet sakin bir şekilde herkes demokratik hakkını ve tercihini kullanıyor. Bu tercihler inanıyorum ki milletten yana olacak ve milletin geleceğini farklı bir noktaya taşıyacak. 17 Nisan'dan itibaren sonuç ne çıkarsa çıksın milletimiz en güzel kararı vermiş olacak. Çünkü biz millete inanan, millete güvenen bir partinin mensupları olarak daima milletin kararını baş tacı yapmış bir iktidarız" şeklinde konuştu. - MALATYA