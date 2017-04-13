Bakan Tüfenkci'nin Eşi Esra Tüfenkci Öksüz İkiz Kardeşlerin Yüzünü Güldürdü

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin eşi Esra Tüfenkci, Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 'Keşke' projesi kapsamında, anneleri olmayan Diyar ile Devran adlı ikiz kardeşlerin evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek hediyelerini verdi.



Yeşilyurt Belediyesi sınırlarındaki Yakınca Mahallesi'nde ikamet eden ve geçtiğimiz aylarda annelerini kaybeden Diyar ile Devran adlı ikiz kardeşler, sosyal sorumluluk projesi 'Keşke'ye başvurarak isteklerini Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğüne iletti. İkiz kardeşlerin doldurdukları talep formunda uzaktan kumandalı helikopter ve tablet bilgisayarın dışında papağan da yer aldı. İkiz kardeşlerin isteklerinden haberdar edilen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, çocukların tüm isteklerinin yerine getirilmesi talimatını verdi.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın eşi Yasemin Polat'ın daveti üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin eşi Esra Tüfenkci de proje kapsamında ikiz kardeşlere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette çocuklarla yakından ilgilenen Esra Tüfenkci ve Yasemin Polat, talep formuna yazılan hediyelerin dışında Yeşilyurt Belediyesi tarafından hazırlanan özel hediye setini de çocuklara takdim etti.



Yasemin Polat, ziyaret sırasında kendilerini yalnız bırakmayan Esra Tüfenkci'ye teşekkür etti. 'Keşke' projesinin anlamlı ve özel olduğunu ifade eden Polat, "Belediyemiz bu proje ile çocuklarımızın isteklerini yerine getiriyor. Bizler de ziyaretlerle bu talepler yerine getirilirken eşlik ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda annelerini kaybeden ikiz yavrularımız da bu projeye katılarak hayallerini, isteklerini iletmişler. Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci'nin eşi Esra Tüfenkci ile birlikte iki çocuğumuzu ziyaret ettik. Talep formuna yazılan papağan, uzaktan kumandalı helikopter ve tablet bilgisayarın dışında Yeşilyurt Belediyesi tarafından hazırlanan özel hediye setini çocuklarımıza teslim ettik. İkiz yavrularımızın yaşadıkları mutluluk, yüzlerindeki tebessüm her şeye değer. Rabbim bütün çocuklarımıza sağlıklı ve huzurlu ömürler nasip etsin" diye konuştu.



Hayalini kurdukları hediyelere ulaşmanın mutluluğunu yaşayan Diyar ile Devran adlı ikiz kardeşler ise Esra Tüfenkci ile Yasemin Polat'a sarılarak teşekkür etti.



Öte yandan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın üzerinde özenle durduğu 'Keşke' projesi kapsamında bugüne kadar 600'ye yakın yetim ve öksüz çocuğun hayalleri gerçeğe dönüştü. - MALATYA