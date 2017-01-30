Bakan Tüfenkci'nin Annesi Hayatını Kaybetti

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin uzun süredir hasta olan annesi Ayşe Tüfenkci vefat etti.

Kalp ve solunum yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle, uzun zamandır Malatya Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 3 çocuk annesi 84 yaşındaki Ayşe Tüfenkci'nin saat 21.00 sıralarında vefat ettiği bildirildi.

SON ANLARINDA YANINDAYDI

Bülent Tüfenkci'nin de, annesinin durumunun ağırlaşması üzerine akşam saatlerinde Malatya'ya geldiği ve son anlarında annesinin yanında bulunduğu öğrenildi.

Ayşe Tüfenkci'nin cenazesi, hastaneden alınarak Şehir Mezarlığı morguna getirildi.

Bakan Tüfenkci ve yakınları, Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'ndeki taziye yerine geçti. Bakan Tüfenkci burada taziyeleri kabul etti.

Ayşe Tüfenkci'nin cenazesinin, yarın Şehir Mezarlığı Camii'nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.