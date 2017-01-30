Bakan Tüfenkci'nin Acı Günü

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin annesi Ayşe Tüfenkci (84) vefat etti.



Bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle Malatya Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Bakan Tüfenkci'nin annesi Ayşe Tüfenkci, yaşamını yitirdi.



Ayşe Tüfenkci'nin cenazesinin yarın öğle namazına müteakip, Şehir Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.