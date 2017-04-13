Bakan Tüfenkci Maski'nin Yeni Binasında İncelemelerde Bulundu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün yeni hizmet binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve yapılan altyapı çalışmaları hakkında brifing aldı.



Bakan Tüfenkci'ye MASKİ ziyaretinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı da eşlik etti. Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır MASKİ'nin il genlinde çalışmalarını yürüttüğünü ifade ederek, "Büyükşehir sürecinden sonra ilk hedefimiz altyapıyı oluşturmak oldu. Bir kentin, öncelikle temellerinin sağlam olması lazım. Bugüne kadar 156 milyon TL'lik yatırım tamamlandı. İhaleleri devam eden ve ihale sürecine çıkan toplamda 241 milyonluk yatırımımız da devam ediyor ve bitirilenlerle birlikte bin km'nin üzerinde altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Şuanda ilçelerimizin tamamında da çalışmalarımız devam ediyor. Ana merkez suyunun Büyükşehirden sonra yönetilmesi, idare edilmesi SCADA sistemlerinin kurulması bunların sayısallaştırılmasının yanı sıra tüm şebekelerimizin tamamını iptal ederek yeni şebeke hatları kurulması çalışmaları da devam ediyor" ifadelerini kullandı.



MASKİ'nin son 3 yılda büyük mesafe kat ettiğini belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, "Büyükşehir Belediyesi tarafından MASKİ Genel Müdürlüğü kurulduğu zaman bize bir sunum gerçekleştirmişti. O gün ki MASKİ ile bu günkü MASKİ arasında dağlar kadar fark oluştuğunu gördük. Gelinen nokta itibariyle kendini büyük oranda yenilemiş ve aşmış bir MASKİ ve ekibini görmüş olduk. Genel müdürümüze ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ve fiziki bir mekana sahip oldular. Personelimiz ve teknik elemanlarımız artık çok rahat bir ortamda hem Malatya'nın su ihtiyacını planlayacaklar aynı zamanda arızalara müdahale noktasında çok başarılı işlere imza atacaklar. Bölgede ihtiyaçlarına göre çok modern bir depolama sistemi oluşturmuşlar bunun içinde ayrıca tebrik ediyorum. Böylelikle ihtiyaca göre planlama, düzenli bir sevkiyat ve stok yönetimiyle beraber ekonomik anlamda da MASKİ kazançlı çıkacağı bir ortama kavuşmuş. Dolayısıyla yeni su kaynaklarını planlamakla beraber özellikle mevcut suyun yönetimini ve onun altyapısını yenileme noktasında ki otomasyon sistemine geçip kayıp kaçağı önledikçe bu Malatya'nın kazancı olacak. Bu sistemle Malatya'da yaşayan insanlarımız ve yeni yerleşecek insanlarımızın su ihtiyaçlarını çok daha rahat bir şekilde karşılayacak donanıma sahip olacaklar" şeklinde konuştu. - MALATYA