Bakan Tüfenkci Mardin Valiliğini Ziyaret Etti

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Mardin Valiliğini ziyaret etti.



Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "iş dünyası ile buluşma" toplantısına katıldıktan sonra beraberindeki heyetle beraber Mardin Valiliğini ziyaret etti. Vali Mustafa Yaman ve il protokolü tarafından karşılanan Tüfenkci, şeref defterini imzaladıktan sonra makam odasına geçerek Vali Yaman'dan kent hakkında bilgi verdi.



Bakan Tüfenkci, Mardin'de esnaf ve iş adamlarıyla bir araya geldiklerini ve sıkıntılarını dinlediklerini belirterek, "Terör örgütlerinin baskısından kurtulan gerek esnafımız, gerekse yöre halkımız, gerekse de iş adamımız artık cumhurbaşkanlığı hükümet modeliyle beraber yakalanan istikrarla beraber önlerine bakacaklar, işlerine bakacaklar. Daha fazla üretim, daha fazla kazanacaklar. Bizler de bu anlamıyla Mardin'in ticaretini geliştirme noktasında bakanlık olarak yetki ve sorumluluğumuz alanında gerekli katkıyı vereceğiz. Hükümet olarak da zaten bölgeyle ilgili her türlü yatırımda ve ticaretin geliştirilmesi noktasında kararımız var. Bu noktada her türlü desteği veriyoruz. İnşallah orada da açıkladığımız gibi Lojistik Destek Merkezini, Ulaştırma Bakanlığımızla birlikte harekete geçirerek Mardinlilerin de özel taleplerini yerine getirmiş oluruz" dedi. - MARDİN