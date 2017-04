Bakan Tüfenkci Köy Korucuları ile Bir Araya Geldi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da köy korucuları ile bir araya geldi.



Bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ve çok sayıda köy korucusu katıldı. Toplantıda konuşan Bakanı Tüfenkci, koruculuğun gönüllülük esası üzerine başladığını ve gittikçe profesyonelleşen bir yaklaşıma doğru gittiğini söyledi. Tüfenkci, "Özellikle şimdi uyguladığımız stratejiyle birlikte asker, polis ve korucularımız güvenlik güçleri olarak adlandırılıyor ve hep birlikte teröre karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Mesele vatansa gerisi teferruattır diyerek yola çıktınız ve her biriniz yalçın kayalar üzerinde bu vatanın her bir karış toprağını korumak için canlarınızı verdiniz, mallarınızı verdiniz. Tehditlere aldırmadınız ve bu terörü Allah'a hamdolsun şimdi inlerine girdik, inlerinde arıyoruz, bulduğumuz yerde de hallediyoruz. Allah'ın izniyle biz onlara gereken cevabı veriyoruz. Bu coğrafyada bulunmak biliyorsunuz güçlü yönetimler gerektiriyor. Bu coğrafyada bulunmak kolay değil. Bu coğrafya istikrar istiyor, bu coğrafya fedakarlık istiyor. Bu bayrak gerçekten özgürce dalgalanması için bizim canımızı, malımızı bu millet için, bu devlet için, bu vatan için seve seve vermeyi gerektiriyor. Korucu kardeşlerim sizler gerçekten son yıllarda özellikle mücadelenizde, özellikle askerlerimizle, polislerimizle yakın işbirliği içerisinde müthiş başarılara imza atıyorsunuz" dedi.



Devlet ve milletin korucuların arkasında olduğunu belirten Bakan Tüfenkci, "Bizler sizlerden gelen talepler doğrultusunda sizin elbette ki hem sosyal güvencenizi, hem maaşlarınızı, aynı zamanda şehit olmaları halinde diğer güvenlik güçlerimize sağlanmış olduğumuz imkanların sağlanması, malul olmaları halinde tazminatlarının karşılanmasına kadar her türlü tedbiri alıyoruz. Devlet ve millet biliniz ki sizlerin arkanızda. Sizler bu vatan için çalışıyorsanız bizler de hükümet olarak sizlerin yanınızdayız, arkanızdayız. Millet esasında arkanızda. 7 Haziran'da yanlış yapan korucular var mıydı? Vardı biliyoruz. Ama 1 Kasım'da bunlar düzeldi. Şimdi 16 Nisan'da Allah'ın izniyle hiçbir yanlış yapanı da aramızda barındırmayacağız. Başkanlarımız elbette ki bu noktada Türkiye'nin özellikle 16 Nisan'ın önemini çok veciz bir şekilde belirttiler. Esasında 16 Nisan Türkiye'nin kendi geleceğinin oylanacağı bir seçim. Bu ne milletvekili seçimi, ne belediye başkanı seçimi ne de meclis seçimi. Bu, bu milletin geleceğinin oylandığı bir seçim. Bundan sonra vesayet odakları mı hakim olacak, yoksa millet mi hakim olacak buna karar vereceğiz. Biz istiyoruz ki 16 Nisan'dan sonra Türkiye'de artık millet hakim olsun istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA