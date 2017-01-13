Bakan Tüfenkci, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Atun ile Görüştü

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Tüketicinin Korunmasına Yönelik İş Birliği Protokolü ve Esnaf ve Sanatkarlara Yönelik İş Birliği Protokollerinin hayata geçmesi bizlerin arzusudur. Bunu da kısa zamanda hayata geçireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile görüştü. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleşen görüşmenin ardından Bakan Tüfenkci ve Bakan Atun, ortak basın açıklaması yaptı.



Bakan Tüfenkci, "Karşılıklı ziyaretlerimiz ile oluşan ve eskiden beri dostane şekilde yürütülen ilişkilerin ete kemiğe bürünerek yol alması bizleri sevindirdi. Ortak Gümrük Komitesi Mutabakat Zaptının imzalanması ve KKTC'nin ilgili uzman gruplarının oluşturularak biran evvel faaliyete geçmesi, bu mutabakat zaptının hayata geçmesi noktasındaki iradelerimiz inşallah ortaya çıkar. Tüketicinin Korunmasına Yönelik İş Birliği Protokolü ve Esnaf ve Sanatkarlara Yönelik İş Birliği Protokollerinin de hayata geçmesi bizlerin arzusudur. Bunu da kısa zamanda hayata geçireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Gerek dünyanın içerisinden geçmiş olduğu ekonomik konjonktür, gerekse ülkemizin ve KKTC'nin içerisinden geçmiş olduğu ekonomik konjonktürde bizlerin daha çok üretmesi, daha çok çalışması ve daha çok ürettiğini satması üzerine çalışmamız lazım. Gerek istihdamı arttırıcı çalışmalar, gerek üretimi arttırıcı çalışmalar, gerekse de ürettiğimizi satma konusunda yeni pazarlara ulaşma noktasındaki çalışmalar, Türkiye üzerinden dünyaya açılma noktasında da bir stratejidir" ifadelerini kullandı.



"Kıbrıs konusuyla alakalı kalıcı bir çözüme varılmasına ilişkin görüşmeler devam ediyor"



KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Atun ise, Bakanlıklar arasında çok yakın iş birliklerinin yaşandığına dikkat çekerek şunları söyledi:



"Geçtiğimiz yıl KKTC'nin ortak komite toplantılarında dile getirildiği üzere gerek gümrükler arasındaki iş birliği anlaşması, gerek tüketici hakları arasındaki iş birliği anlaşması, iş birliği ve tecrübe paylaşımı programlarımız ve bunun beraberinde esnaf ve sanatkarın Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan imkanlardan faydalanması, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bu uygulamaları KKTC'ye taşınması noktasında çok büyük katkılarınız olmuştur. Şuan da Cenevre'de bir Kıbrıs konusuyla alakalı kalıcı bir çözüme varılmasına ilişkin görüşmeler devam ediyor. Biz kendi işlerimize her gün devam etmek durumundayız. Gümrük alanında yapmış olduğumuz iş birliği anlaşması dahilinde KKTC gümrükleri ile Türkiye Cumhuriyeti gümrüklerinin entegre bir halde elektronik sisteme geçmesi bize hem ithalat hem de ihracatlarımız yönünde çok önemli bir akışkanlık sağlayacaktır." - ANKARA