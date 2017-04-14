Bakan Tüfenkci: "Imf Baskılarının, Kumpasların, Darbelerin Bir Daha Yaşanmaması İçin Elbette Ki...

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Türkiye'de enflasyonların, faizlerin, IMF baskılarının, kumpasların, darbelerin bir daha yaşanmaması için elbette ki 16 Nisan'da evet diyeceğiz" dedi.



Birlik Vakfı Malatya Şubesi tarafından bir otelde düzenlenen programa Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Pati Malatya Milletvekilli Nürettin Yaşar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve Birlik Vakfı yöneticileri katıldı.



Toplantıda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Türkiye'nin istikrarı, Türkiye'nin bir daha geçmişte bu milletin çektiklerinin bir daha çekilmemesi için 'evet', çocuklarımızın ve gençlerimizin bu çileleri çekmemesi için, enflasyonların, faizlerin, IMF baskıları, kumpasları, darbeleri bir daha yaşamaması için elbette ki 16 Nisan'da 'evet' diyeceğiz. Bu 'evet'in güçlü ve anlamlı olması önemli, bir evetin ülkenin kaderini değiştireceğinin bilinci içerisinde herkes tam anlamıyla eşine, dostuna oyunu kullanıp kullanmadığını sorarak, kullanmamışsa sandığa yönlendirerek bir oyun önemine dikkat çekmemiz lazım. Bir evet bu milletin kaderini değiştirebilir" diye konuştu.



"Türkiye bir ve beraber olarak kalkınsın istiyoruz"



Tüfenkci, "Biz istiyoruz ki insanlarımızın işlerini güçlendirelim, biz istiyoruz ki Türkiye'de insan haklarını ve demokrasiyi büyütelim. Biz esasında 80 milyonla beraber Türkiye bir ve beraber olarak kalkınsın istiyoruz. Zaten Birlik Vakfı'nın bu anlamda muhafazakar tabanı ve muhafazakar demokrasiyi inşa etme noktasında gayret göstermek ve yeni bir Türkiye inşa etmektir. Elbette ki 16 Nisan'da işte bu yeni Türkiye'nin inşası noktasında temelini atmış olacağız. Daha fazla özgürlüklerin demokrasilerinin, daha fazla refahın olduğu bir Türkiye'yi ve 80 milyonu kalkındırmak ve işsizime iş bulmak, AŞ bulmak bizim ve sizlerin önemli görevleri arasındadır" şeklinde konuştu.



Bakan Tüfenkci, 16 Nisan'ın Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu söyleyerek, "15 yılda Türkiye'de AK Parti iktidarlarının yakalamış olduğu büyüme ivmesini biz cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte 5 yıl içerisinde yakalamayı hedefliyoruz. Çünkü bizim 2023 gibi hedeflerimiz var, bunlar birilerine hayal gibi gelse de esasında bunu gerçekleştirmeye Türkiye'nin potansiyeli var. Dolayısıyla biz yeter ki Türkiye'nin önünü yönetimsel hatalarla krizlerle yönetim boşluklarıyla önünü kesmeyelim. Enerjisini, sermayesini, insan kaynaklarını boşa harcamayalım. Bu millette bu istidat var ve baktığımız zamanda biz hem üretimimizi arttırabiliriz hem ihracatımızı aynı zamanda yeni pazarları da kurar ve ihracatçımızı oralara sokarız" ifadelerini kullandı.



İhracata verilen destekler hakkında da bilgi veren Tüfenkci, "2016'da 1 milyardı, şimdi ise 3 milyar ve proje bazlı desteklerimizle beraber Türkiye'nin yeniden kalkınma hamlesinin temellerinin atıldığı bir yıl olarak 2017 tarihe geçecek. Ama aynı zamanda geleceği yeniden inşa edecek anayasal temellerinin de belirlendiği ve yeniden yazıldığı bir 16 Nisanı da 2017 yılında yaşamış olacağız. Biz burada yeni bir başarı hikayesi ile beraber insanların refah ve huzurunu arttırmak için yola çıkmış durumdayız. Mesele yola çıkma, yolda safınızı belirleme meselesi, bu anlamda da Birlik vakfımızın tavrını açıkça ifade etmesi de ayrıca güzel ve takdir edilmesi gereken bir noktadır. Biz gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz ve en önemlisi de gençlerin önünü açarak genç yaşta fikirlerini siyasete taşıma ve hayata geçirme imkanını tanıyoruz. Hem muhtarlık hem belediye hem milletvekili olabilme fırsatını düşünerek onlara bu imkanı veriyoruz. Gençlerimizin enerjisinden yararlanmak ve bu enerjiyi tecrübeyle birleştirdiğimizde de Türkiye'yi farklı bir noktaya taşımak istiyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA