Bakan Tüfenkçi İçin Hal Esnafı Meyvelerle 'Evet' Yazdı (2)

'2018'DE YÜZDE 4.5'İN ÜZERİNDE BÜYÜME BEKLİYORUZ'



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bursa Ticaret Borsası'nı (BTB) ziyaret etti. Bakan Tüfenkci'ye, ziyaret sırasında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu yöneticileri eşlik etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen programda kısa bir konuşma yapan Tüfenkci, tarihi hanlar bölgesinin geleneksel ticarette çok önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Bursa, hem tarihin, hem de ticaretin başkenti olma özeliğiyle köklü bir geleneği sürdürmektedir. Sanayi ve ticaret birlikte gelişmelidir, büyümemiz böylece daha da ivme kazanacaktır" dedi.



Daha sonra Bilim ve Teknoloji Merkezi ve Malatya Darendeliler Derneği'ni ziyaret eden Bakan Tüfenkçi, burada yaptığı konuşmada, "Bir aksilk olmazsa 2018 yılına yüzde 4.5'in üzerinde büyüme bekliyoruz. 2017 yılına güçlü bir başlangıç yaptık. Hem ihracatımız, hem de imalat sanayimiz artış eyleminde. Biz daha fazla iş, daha fazla aş, daha fazla ekmeğimizi büyütmenin derdindeyiz. Her yıl 1 milyon genç, iş gücüne katılıyor. Her yıl 1 milyon insana biz yeni iş bulmamız lazım. Yeni üretim sahaları ve fabrikalar yapmamız lazım" dedi.



