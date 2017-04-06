Bakan Tüfenkci, 'Gelecek Senin, Sahip Çık' Programına Katıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, MÜSİAD Malatya Şubesinin düzenlediği "Gelecek Senin, Sahip Çık" programına katıldı.



Programa Tüfenkci'nin yanı sıra MÜSİAD Genel Başkanı Nail Opak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile sivil toplum kuruluşları başkanları ve MÜSİAD üyeleri katıldı.



Bir otelde düzenlenen programda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Anayasa değişikliğinin iş dünyası ile ne alakasının olduğunu düşünenlerin fena halde yanıldığını ifade ederek "Esasında bütün ticaretin kurallarının kaynağında anayasa vardır" dedi. Anayasası güçlü olan toplumların daha fazla geliştiğini ve ticaretinin arttığını gördüklerini ifade eden Tüfenkci, mevcut parlamenter sisteminin provokasyonlara açık bir sistem olduğunu söyledi. Bu sistemin ekonomiyi çok kolay manipüle edebilecek bir sistem olduğunu dile getiren Tüfenkci, "Dolayısıyla güçlü yönetimler olmadığı için bu sistemi manipüle etmek veya provokasyona getirmek çok kolay" diye konuştu.



Türkiye'nin büyümesi, daha fazla yatırım çekebilmesi için artık bu sistemin değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Tüfenkci, "İş dünyası için istikrar ve öngörülebilirlik çok çok önemli. Bir kere yatırımcı önünü görmek ister, yerli yatırımcı da yabancı yatırımcı da önünü görmek ister. Sık sık kuralların değiştiği, iktidarların değiştiği bir dünyada da en fazla zararı iş dünyası görür. Vizyonsuz hükumetlerin, koalisyonların, kısa ömürlü hükumetlerin Türkiye'ye bir vizyon çizemediğini geçmişteki tecrübelerimizden görmüş olduk. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya itibariyle ne kadar terör saldırılarına açık bir ülke olduğunu ve bu coğrafyada bulunmanın bir bedelinin olduğunu ve bu coğrafyada varlığınızı devam ettirmek istiyorsanız güçlü yönetimler oluşturmanız gerektiğini bir kez daha ifade etmek isteriz. Onun için biz güçlü Türkiye ve yönetimler istiyoruz. Onun için sözü dinlenen bir Türkiye istiyoruz. Fasoncu bir Türkiye'den patron bir Türkiye konumuna geçen bir Türkiye'den rahatsız olanlara rağmen biz in adına güçlü bir Türkiye diyoruz" şeklinde konuştu.



MÜSİAD Genel Başkanı Nail Opak ise iş dünyası olarak anayasayı konuştukları esnada bazı kesimlerin 'Anayasanın hangi maddesi sizin iş yapmanıza engel oluyor da sizde konuşuyorsunuz, bırakın bunu siyasiler konuşsun" eleştirisi ile karşılaştıklarını belirterek "Elbette ki onlar konuşacak ama bizde şunun farkındayız. Engellemelerden iş dünyası olarak toplumun diğer kesimlerinden daha fazla etkilenen bizleriz. Anayasanın garip maddeleri garip yorumları sebebiyle geçmişte hem siyaset kendi noktasında önünde engeller gördü hem de iş dünyasının ayaklarına bağlar bağlandı" dedi.



Mevcut parlementer sistemi de eleştiren Opak, "Mevcut sistem arızalı. Hep kuvvetler ayrılığı vardır diye bir sistem anlatıldı ama bir bakıyoruz ki bizim anayasamızın içerisinde kuvvetler karmaşası var. Adeta tuzaklarla hazırlanmış bir anayasa ile karşı karşıyayız. Bu tuzakların temeline bakıldığında vesayet odaklarının kendilerine yol açmak olduğunu görüyoruz." İfadelerine yer verdi.



MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ise 16 Nisan'da yapılacak olan Anayasa Değişikliğinde evetten yana taraf olduklarını ifade ederek "Gazi meclis süratle darbelerin bir daha yaşanmaması için harekete geçmiştir. Akabinde milletin güçlendiği kapsamı bir anayasa değişikliği gerçekleştirilmiş, bu toplumsal sözleşme metnini de onaylamak üzere bize, yani milletin kendisine sunmuştur. MÜSİAD olarak bizler 16 Nisan'da anayasa metninin tarafıyız ve destekçisiyiz. Halk oylamasına sunulan anayasa değişikliğinin en temel özelliği demokrasiyi güçlendirmeye yönelik bir vasfa sahip oluşudur. Çift başlılığın ortadan kalkması ile yönetimde istikrarın oluşacağına inanıyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından MÜSİAD Genel Başkanı Nail Opak ve Şube Başkanı Hüseyin Kalan tarafından Bakan Tüfenkci'ye üzerinde 'Evet' yazan kayısı paketi hediye edildi. - MALATYA