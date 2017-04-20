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Bakan Tüfenkci: "Ekonomiye Odaklanarak Reformlar Yapacağız"
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Bakan Tüfenkci: "Ekonomiye Odaklanarak Reformlar Yapacağız"

Bakan Tüfenkci: "Ekonomiye odaklanarak reformlar yapacağız" "2017 yılına güçlü giriş yaptık bütün umutlarımızı gerçekleştireceğiz" "Sizleri yarı yolda bırakmayacağız"İSTANBUL - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ekonomiye odaklanarak reformların hayata geçirileceğini söyledi.

Bakan Tüfenkci: 'Ekonomiye Odaklanarak Reformlar Yapacağız'

Bakan Tüfenkci: "Ekonomiye odaklanarak reformlar yapacağız"
"2017 yılına güçlü giriş yaptık bütün umutlarımızı gerçekleştireceğiz"
"Sizleri yarı yolda bırakmayacağız"

İSTANBUL - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ekonomiye odaklanarak reformların hayata geçirileceğini söyledi.
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından '2016 Yılı Başarılı İhracatçılar' ödül töreni düzenlendi. Törene katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bundan sonra İnşallah bu dönem içerisinde uyum yasalarıyla beraber biz diğer ekonomiye odaklanarak, ekonomide de yapmamız gereken reformları bu dönem içinde yaparak 2019 yılında bu sistemi tam anlamıyla hayata geçireceğiz.O zaman kadar bizlerin takibiyle engelleri aşacağız. Sizleri yarı yolda bırakmayacağız. Bunun sözünü veriyorum" diye konuştu.
2017 yılı için güçlü bir başlangıç yaptıklarını ve umutlarının çok fazla olduğunu belirten Bakan Tüfenkci, "İnşallah biz bu umudu hep beraber gerçekleştireceğiz. Sizlerin oylarıyla 16 Nisan'da biz bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmeye karar verdik. Orada da en temel noktası işler hızlansın, bürokrasi azalsın sizin yaşadığınız sorunlara çözüm olsun diye Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine geçtik" dedi.

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