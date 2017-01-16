Bakan Tüfenkci'den Anayasa Değerlendirmesi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Arbedeye varan bu tutuma rağmen hamdolsun ki milletin huzuruna çıkmak için yolu yarıladık. Bir haftalık süreçte gece gündüz çalışarak 18 maddelik Anayasa değişiklik teklifimizin birinci tur görüşmelerini tamamladık" dedi.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Anayasa değişiklik teklifinin birinci tur görüşmelerini değerlendirdi. Muhalefetin kürsü ve kabin baskılarına rağmen Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti Grubunun parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerle diyalog kanallarını açık tutmasını "Türkiye'nin demokratik olgunluğu" olarak değerlendiren Tüfenkci, "Millet bizden gerilim değil, sorunlarına çözüm istiyor. Milletin talepleri doğrultusunda büyüyen Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma noktasında ciddi sorumluluklarımız var. Bu bilinç ve azimle çaba sarf ediyoruz. İnşallah önümüzdeki Nisan başında yapılacak referandumda milletimiz takdir ve tercihini yapacak" şeklinde konuştu.



"Arbedeye varan bu tutuma rağmen hamdolsun ki milletin huzuruna çıkmak için yolu yarıladık"



Tüfenkci, görüşmelerin ana muhalefet partisi CHP'nin akıl almaz tutumu ve sürekli gerilim üretmeye yönelik stratejisi, Meclis'i çalıştırmaktan çok, çalıştırmama üzerine kurguladığı tutumuyla başladığını belirterek, "Anayasa konusunda söyleyecek sözü kalmayanlar hakarete sarıldı, saldırıya geçti. Kürsüyü işgal ettiler, mikrofonları yerinden söktüler, süreci yavaşlatmak için oy kullanma kabinlerinden çıkmadılar. Arbedeye varan bu tutuma rağmen hamdolsun ki milletin huzuruna çıkmak için yolu yarıladık. Bir haftalık süreçte gece gündüz çalışarak 18 maddelik Anayasa değişiklik teklifimizin birinci tur görüşmelerini tamamladık. Teklifin tüm maddeleri 340'tan fazla oy alarak TBMM Genel Kurulu'ndan vize aldı. Şimdi önümüzde ikinci tur görüşmeler var. Biz tüm grubumuzla teklifimizin yasalaşması için Genel Kurul'da olacağız, milletin bize verdiği görevi layıkıyla yerine getirmek için çalışacağız" değerlendirmelerinden bulundu.



"CHP de bunun hesabını millete vermek zorunda kalır"



CHP'nin tutumunu eleştiren Bakan Tüfenkci, birinci tur görüşmelerde kabadayılığa soyunan CHP de bilsin ki iç tüzüğü bir kenara bırakır, bu tutumunu ikinci tur görüşmelerde sergilemeyi sürdürürse; Grubumuz sükunetini korumaya devam eder ama CHP de bunun hesabını millete vermek zorunda kalır" diye konuştu.



Bakan Tüfenkci, değişiklik teklifinin rejim değişikliği olarak yorumlanamayacağının altını çizerek şu ifadelere yer verdi:



"Bu değişiklik teklifini rejim değişikliği olarak yorumlayanlar görüyoruz ki teklifi iyi anlayamamışlar. Bu değişiklikle daha etkin bir yönetim modeli, daha güçlü bir hukuk devletini inşa edeceğiz. Yasama daha güçlü hale gelecek. Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak. Bizleri seçen gençlere seçilme hakkı verilecek. Milletvekili seçilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek. Milletvekili seçimleri 5 yılda bir yapılacak, cumhurbaşkanı seçimi de aynı gün olacak. Meclis cumhurbaşkanının icraatlarını denetleyecek."



Anayasa değişikliği ile Türkiye ekonomisinin daha sağlam temeller üzerine oturtulacağına dikkat çeken Tüfenkci, "Daha hızlı karar alabilen, hareket edebilen, mümkün olduğu kadar bürokratik kademeleri azaltan, adımlayarak değil de koşarak hareket eden Türkiye'ye ihtiyacımız var" dedi. - ANKARA