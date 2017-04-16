Bakan Tüfenkci, 'Demokrasi Kazandı Türkiye Kazandı İstikrar Kazandı'

Bakan Tüfenkci, "Demokrasi kazandı Türkiye kazandı istikrar kazandı"

"Yenilen pehlivan güreşe doymazmış itirazların bir önemi yok"



MALATYA - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, referandum sonuçlarını değerlendirdi. Tüfenkci, "Demokrasi kazandı, Türkiye kazandı, istikrar kazandı ve bir daha koalisyonlar olmaması noktasında gayretlerimiz kazandı" diye konuştu.

Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni eden Tüfenkci, oy veren ve vermeyen bütün vatandaşlara teşekkür etti.

"Malatyalılar güçlü Türkiye idealine destek verdiler"

Malatyalıların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yine sahip çıktığını kaydeden Tüfenkci, "Seçim çok güzel bir atmosferde gerçekleşti ve Malatyalı hemşehrilerimiz her seçimde olduğu gibi bu seçimde de çok ciddi bir destek verdi ve 1 Kasım'a göre oylarını artırdı. Ben bu noktada da oy veren, vermeyen bütün Malatyalılara teşekkür ediyorum. Türkiye'de belki akbaşı bir seçim yaşadık ama Malatya'da seçimi açık ara kazandık. Bizim karşımızda CHP'sinden Saadet Partisine, HDP'sine ve terör örgütlerine kadar birçok kesim vardı ama buna rağmen Malatya'da 'hayır' cephesi yüzde 30'u geçmedi. Bu Malatya teşkilatımızın bir başarısıdır. Malatyalılar bu duruşla güçlü Türkiye idealine destek verdiler" ifadelerini kullandı.

"Taşkınlığa mahal vermeden kutlama yapılmalı"

Tüfenkci, seçim sonuçlarını kutlayacak olan vatandaşlara da seslenerek, "Ben buradan seçim sonuçlarını kutlayacak kardeşlerimin taşkınlığa mahal vermeden ve bu zaferi demokrasi şölenine çevirerek kutlama yapmalarını istiyorum. Ben vatandaşlarımızın AK Parti seçmenine yakışır bir olgunlukta kutlama yapacağına inanıyorum. Çünkü herhangi bir taşkınlık bu demokrasi şölenine gölge düşürebilir" dedi.

"Vatandaş gereğini sandıkta söyledi"

CHP'li vekillerin seçim sonuçlarına itiraz edecek olmaları ilgili de konuşan Tüfenkci, "Yenilen pehlivan güreşe doymazmış, onlar şu veya bu şekilde itiraz edebilirler ama önemli olan sandıktan çıkan netice. Vatandaş gereğini sandıkta söylemiştir. İtirazla sandıkların değişeceğini zannetmiyorum çünkü karmaşık bir seçim değil, dolayısıyla itirazların çok büyük bir önemi yok" şeklinde konuştu.