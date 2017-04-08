Bakan Tüfenkci: "Başarı Hikayesi İçin 'Evet' Diyoruz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bursalılardan "evet" için destek istedi.



Pazarcı ve hal esnafı ile bir araya gelen Bakan Bülent Tüfenkci, esnafı ziyaret etti. Karpuz ve meyvelerden yazılan 'evet' sloganı dikkati çekti. Burada esnafa hitap eden Bakan Tüfenkci, 16 Nisan'da yapılacak referandum da neden evet denilmesi gerektiğini söyleyerek, "Türkiye'nin refah içerisinde kalkınması ve başarı hikayesi yazması için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evet diyoruz" ifadelerini kullandı.



2 gün önce Bayrampaşa Hal'ini ziyaret ettiğini anlatan Tüfenkci, "Ondan önce Malatya'daydık, şimdi de Bursa'dayız. Başkanım sizlerin meselelerinizi iletti. Bizler esasında hallerdeki sorunları biliyoruz. Sadece hal esnafının değil, aynı zamanda üreticinin kazanacağı, tüketicinin ucuz şekilde tüketeceği bir sistemi kurmak için buraları dolaşıyoruz. Hal esnafı olarak sıkıntılarınız var. Yasadan, kayıt dışından, fiziki mekanlardan dolayı sıkıntılarınız var. Yeni yasa ile pazar yerlerinin, aynı zamanda sebze ve meyve ticaretinin disiplin altına alınmasını sağlayacağız. Üreticilerin kazandığı, tüketicilerin ucuz tükettiği bir sistemi kurmak için gayret gösteriyoruz" dedi.



Türkiye'de yaklaşık 100 milyar liralık sebze ve meyve ticareti olduğunu dile getiren Tüfenkci, "Baktığımız zaman sebze ve meyve ticaretinde fire oranının çok olduğunu biliyoruz. Yüzde 25 oranında bir fire olduğunu düşündüğümüzde, yaklaşık 25 milyarı biz çöpe atıyoruz demektir. Biz istiyoruz ki bu 25 milyar hem üreticinin hem tüketicinin cebinde kalsın. Düzenleme mantığımız bunun üzerinde gidiyor. Bakıyoruz buralarda soğuk hava depoları yok. Biz buralara sadece yükümlülük değil teşvik de vereceğiz. Belki yüzde 50 ile 70'ini hükümet olarak bizler destekleyeceğiz. Yüzde 30'unu da, sizler taşın altına elinizi koyarak soğuk hava depolarını yapacaksınız. Yine araçlarda taşınan meyve sebzenin soğuk zincir içerisinde taşınmasını sağlayacağız. Buradan da marketlere böyle gitmesinin yolunu açacağız" şeklinde konuştu.



"O günlerin faturasını millet ödedi"



Cumhurbaşkanlı hükümet sisteminden de bahseden Tüfenkci, "Bürokrasinin kavram ve yetki karmaşasına son vererek hızlı karar almak istiyoruz. Birileri eski sistemden memnun olabilir. Bu sistemin çatışmalarından, boşluklarından faydalananlar, kendilerine rant sağlayanlar olabilir. Ekonomiyi manipüle edebilirler. Koalisyonlara Türkiye'yi güçsüz hale getirmeleri işlerine yarayabilir. Ama biz şunu istiyoruz: Türkiye de enflasyonlar, devalüasyonlar, koalisyonlar olmasın. Bunun için 16 Nisan'da evet diyoruz" dedi.



Gezi Parkı olaylarına da değinen Bakan Tüfenkci, "O günlerde Türkiye IMF'ye borcunu ödemiş, enflasyon, faiz tek haneli rakamları görmüş, ekonomi son yolların zirvesine çıkmıştı. Ama 3-5 ağacı bahane ederek ortalığı yakıp yıkanlar, görüşmeye geldiklerinde, meselenin ağaç meselesi olmadığını söylediler. Görüşmelerde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmararay, Avrasya Tüneli, üçüncü havalimanı yapılmasın dediler. Türkiye'nin geleceği ile ilgili projelerin durdurulmasını istediler. O günlerin faturasını millet ödedi. Enflasyon, faiz yükseldi. Bir daha Türkiye provokasyonlara gelmesin diyorsak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evet diyoruz" diyerek sözlerini noktaladı. - BURSA