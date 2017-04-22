Bakan Tüfenkci 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Kutladı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimizle Türkiye, dünya ile rekabet edebilen güçlü bir ülke haline gelecek 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine hızla ilerleyecektir" dedi.



Bakan Tüfenkci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Bağımsızlığımızın ve demokrasimizin güvencesi olan TBMM'nin açılışının ve tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş tek bayram olan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. 97 yıl önce takvimler 23 Nisan 1920'yi gösterdiğinde, milletimizin aziz temsilcileri meclis çatısı altında birleşerek geleceğimizi şekillendirecek tarihi bir adımı hayata geçirmişler ve kudretli devletimizin temelini atmışlardır. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" şiarıyla ilk kez bahsi geçen milli egemenlik kavramı, TBMM'nin açılışıyla vücut bulmuştur. Bu düstur ile milletimiz, esareti kabul etmeyeceğini ve istikbali konusunda kendisinin karar vereceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Gücünü milletin egemenliğinden alan meclis; azim, inanç ve kararlılıkla istiklal mücadelesine yön vermiş ve eşi benzeri olmayan bir kurtuluş öyküsüne imzasını atmıştır" ifadelerini kullandı.



"Milletimiz, Türkiye'nin istikrarını ve demokrasisini güvence altına almıştır"



"Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yarınlarımız olan çocuklarımıza armağan edilen bu anlamlı gün onlara verilen önemin tezahürü olmuş, dünya çocuklarını barış, kardeşlik ve birlik vurgusuyla bir araya getirmiştir" diyen Bakan Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu doğrultuda çocuklarımız için şehitlerimizin mirası vatanımızı, en güzel şekilde gelecek nesillere taşımak, çalışarak ve üreterek daha ileriye götürmek ortak gayemizdir. Necip milletimiz 16 Nisan'da tarihi bir karara daha imza atmış ve millet iradesinin her şeyin üstünde olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Hangi sistemle yönetileceğine kendisi karar veren milletimiz, Türkiye'nin istikrarını ve demokrasisini güvence altına almıştır. Bundan sonra ülkemiz güçlü ve parlak bir geleceğe gebedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimizle Türkiye, dünya ile rekabet edebilen güçlü bir ülke haline gelecek 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine hızla ilerleyecektir. Bu duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, Birinci Meclis üyelerini saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve yüce meclisimizin açılış yıl dönümünü kutluyor, tüm çocuklarımıza sevgiler sunuyorum." - ANKARA