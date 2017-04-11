Bakan Tüfenkci: "2016'da Türkiye bütün beklentilerin üzerinde bir büyüme başarısı gösterdi"



MALATYA - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, mevcut sistemin değişmesini istediklerini ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle beraber biz uzlaşma kültürünü ve birlik, beraberliği öne çıkartarak, Türkiye'nin marka değerini yükseltmek istiyoruz" dedi.

Bakan Tüfenkci, Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu tarafından Malatya'da bir otelde düzenlenen toplantıya katıldı. Emlak danışmanlarının taleplerinin iletildiği toplantıda konuşan Tüfenkci, 2016'da Türkiye'nin bütün beklentilerin üzerinde 2,9 büyüme başarısını gösterdiğini kaydederek, "Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden birisi olarak ilan ettiğimiz emlak, inşaat sektörü de hem büyüme potansiyeli hem ticareti hem de satılan konut sayısına baktığımızda geçtiğimiz yıl müthiş rekorlara imza attı. 2017 yılında da bu güçlü çıkış devam edecek. Biz almış olduğumuz tedbir ve teşviklerle tüm piyasanın canlanması noktasında, bu piyasanın ayakta durması ve daha ileri gitmesi noktasındaki teşviklerimiz 2017 yılı içerisinde de devam edecek" dedi. Bakan Tüfenkci, konut sektörünün finansmanı noktasındaki faiz oranlarının ayrı olarak düşürülüp, programlanmasının sektördeki ticareti canlandırıp, geliştirdiğini kaydetti.

Emlakcıları önemsediklerini dile getiren Tüfenkci, "Biz istiyoruz ki ikinci el piyasa düzenlemesini birlikte yapalım. Sizlere kimlik kazandıralım. Sizlerin mesleğini yasal anlamda da bir yerlere oturtalım" şeklinde konuştu.

16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandum un emlakçıları yakından ilgilendirdiğine dikkat çeken Tüfenkci, "16 Nisan'dan sonra biz istiyoruz ki Türkiye marka olsun. Türkiye'nin markası büyüsün, kalıcı olsun. Yakalanan istikrarla beraber Türkiye büyüsün, Malatya büyüsün, 81 il büyüsün ve her bir ilin değeri artsın. Eğer Türkiye istikrarı, huzuru ve barışı yakalarsa yabancıların da ilgisi artar, ticarette gelişir, piyasada gelişir. Ama siz Türkiye'nin markasını aşağı doğru çekerseniz o piyasada, emlak sektörü de çöker" ifadelerini kullandı.

Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin bir marka olduğunu ve herkesin bu markaya sahip çıkması gerektiğini belirterek, markanın değerini hep birlikte yukarı çıkarmak istediklerini belirtti.

Eski sistemin değişmesini istediklerini ifade eden Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Değişmesini isteyenlerde olabilir, saygı duyuyoruz. Ben gerçekten saygı duyuyorum. 'Hayır' diyebilir. 'Bu düzen, sistem böyle gitsin' Bu sistemin rantından, boşluklarından fayda sağlayanlar, makam ve mevki sağlayanlar olabilir, onlara da saygı duyuyoruz. Para kazananlar olabilir, ona da saygı duyuyoruz. Ama biz diyoruz ki 'Türkiye'nin değerini, markasını yükseltmemiz lazım. Bundan da 80 milyon birlikte kazanmamız lazım.' Birbirimizi ötekileştirmeden, birbirimize sahip çıkarak, birbirimizi şu veya bu kamplara ayırmadan ki bu kampanya bile bizi kamplara ayırıyorsa bu kampanyanın hiçbir anlamı yok. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle beraber biz uzlaşma kültürünü ve birlik, beraberliği öne çıkartarak, Türkiye'nin marka değerini yükseltmek istiyoruz. Mevcut sistemden memnun olmadıklarını dile getiren Tüfenkci, "Biz siyaseti nefret dilini geliştirmek için yapmamalıyız. Biz kardeşliği, sevgiyi, barışı, birliği sağlamak adına siyaseti yapmalıyız. Eğer siz siyaseti insanlık için, insanların mutluluğu için yapıyorsanız, insanların ihtiyaçlarını giderme adına yapmanız lazım. Evet'te çıksa, hayırda çıksa Türkiye birlik ve beraberlik içerisinde yoluna devam etmelidir. 'Evet' diyen kardeşlerimizde, 'hayır' diyen kardeşlerimizde Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı ve bu ülkenin geleceği için tercihlerde bulunuyorlar. 'hayır' diyenler, 'bu sistem devam etmeli' diyebilirler. Memnun olabilirler ama biz bu sistemden memnun değiliz, değişmesini istiyoruz. Hızlanmak istiyoruz. Dünyayla rekabet edebilmek istiyoruz" diye konuştu.