Bakan Süleyman Soylu Kitap Fuarı Açılışında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da bu yıl 4.'sü düzenlenen Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı.



Bir dizi ziyaretler ve toplantılar gerçekleştirmek üzere öğle saatlerinde Trabzon'a gelen Bakan Soylu, Cuma Namazı'nı Gülbahar Hatun Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası caminin yanında bulunan Gülbahar Hatunc Türbesi'ni ziyaret eden Bakan Soylu, ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenen Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'ndeki Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı. Açılışta ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu konuşarak 90 yayınevi ve 90 yazarın katıldığı, 1 hafta sürecek fuarla ilgili bilgiler vererek gençlere kitap okumalarını tavsiye etti.



Bakan Süleyman Soylu ise yaptığı konuşmada "Biraz önce Kanuni Sultan Süleyman'ın validesi Gülbahar Hatun'un ismini taşıyan camide Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili mevlit programındaydık. Cuma namazı kıldık. Kanuni'nin 522. Doğum yılı münasebetiyle her yıl bunu gerçekleştiren, sağlayan şehrin evlatlarıyız. Bugün burada 90 yayın evi ve 90 yazarın katılımıyla gerçekleşen ve 1 haftayı aşkın süre Trabzon'da hemşehrilerimizle beraber buluşacak çok önemli bir kitap fuarının açılış törenindeyiz. Ayın 2'sinde Uluslararası Tiyatro Günleri başlıyor. Trabzon her haliyle sanatın, kültürün eğitimin, şimdi bir şeyi daha keşfetmenin ve onunla yoğrulmanın heyecanı içerisinde turizmin beşiği oldu. Bu konuda kendi hassasiyetlerini kaybetmeyen bir şehir. Ortaya koyduğu bu istikrar, bu şehrin kodlarının ne kadar kuvvetli olduğunun ne kadar asil olduğunun en önemli göstergesidir" dedi.



"Eğer bugün hayatımızın olağan akışında bir takım eksiklikleri görüyorsak bunda okumamanın kitaplarla haşir neşir olmamanın marifeti söz konusudur" diyen Soylu "Türkiye ve etrafımızdaki coğrafyada terör üzerinden istikrarsızlaştırmaya çalışanlar bunlarla mücadeleyi elbet gerçekleştireceğiz. Gerçekleştiriyoruz da.. Ama bunlarla kalıcı mücadele eğitimdir, kitaptır, okumaktır, tarihine, geleceğine, törene ve medeniyetine sahip çıkmaktır. Çocukken evlatlarımıza verebileceğimiz bir çok katkı var. Ama en önemli katkılardan bir tanesi de onu okumaya teşvik etmektir. Kitap okumayı sevdirmek bir devletin ve o devleti oluşturan ailelerin en önemli görevlerinden bir tanesidir" şeklinde konuştu. Kitap fuarının açılışına katılan ve yazdığı kitabı ile görücüye çıkan Gürcü teknik direktör Şota Arveladze ise yaptığı konuşmada, "Ben Trabzon'a 3. defa geldim. İlk defa futbolcu olarak geldim. Sonra teknik direktör olarak geldim. Bugün de kitap yazarı olarak. Biraz değişik duygular var. Kitap ne kadar önemli olduğunu anlattılar. Belki dünya değişti, artık teknolojiye geçildi. Ama bildiğim kadar kitap en doğruyu söyleyen, hayatı doğru anlatan özel bir nokta. Herkesin evinde olması gereken değer... Onun için bırakmayın. İnşallah 4. kez buraya gelme sebebi de bu kitabın 10, 20, 30 veya 40 bin satma sebebi ile olur" demesi üzerine katılımcılar ve Bakan Soylu tebessüm etti.



Açılış sonrası törene katılanlar kitap stantlarını gezerek yazarlardan bilgi aldı.



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