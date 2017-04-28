Bakan Süleyman Soylu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ Terör Örgütü'ne yönelik 15 Temmuz'dan bu yana sürdürülen en büyük FETÖ Operasyonu olarak dikkat çeken Mahrem İmamlar Operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulunarak "Bir sökülme söz konusudur. Özellikle Mahrem imamlar operasyonu ile elde edilen sonuç itibariyle söylüyorum. Milletimiz sabırlı olsun. Devletimiz kararlıdır, bu konuda bu adımları atmaktan da bedeli ne olursa olsun çekinmeyecektir" dedi.



Bakan Süleyman Soylu, Trabzon'da Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4. Kitap Fuarı'nın çıkışında basın mensuplarının yürütülen FETÖ ve Terör Operasyonları ile ilgili sorularını cevaplandırdı. Soylu, "Meseleyi sadece yapılan bir operasyondan ibaret görmek belki fotoğrafın tamamıyla ilgili bir eksiklik ortaya koyabilir" diyerek başladığı konuşmasında "Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti ile bir saldırı ile karşı karşıya kaldı. Bizim görevimiz bu saldırını içinde kim varsa, bu saldırın arkasında kim varsa bu saldırının aklını kim ortaya koymuşsa, bu saldırıyı kim tertip etmişse çıkartıp milletin önüne koymaktır. Özellikle hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır da. Bu FETÖ terör örgütü, attığı bütün adımlar itibariyle ve ortaya koyduğu huzursuzluk ve Türkiye'ye ve milletimize saldırganlık itibariyle 15 Temmuz akşamı hain bir darbe girişimine girmiştir. Bunun karşılığını bu millet ve devlet alacaktır. Hangi birimde olursa olsun. Ne noktada olursa olsun kararlılığımız ve irademiz bizden sonra gelecek nesillere ve bizden sonra gelecek Türkiye'ye bir daha böyle bir musibetle karşı karşıyla kalınmamasının sağlanmasıdır. Bunun için tüm birimlerde, tüm kurumlarda çalışmalar devam etmektedir. Yani ilk günden itibaren kararlılığında devletimizin ve hükümetin hiçbir esneklik olmamıştır. Yapmamız gereken bu işlere karışanlarla karışmayanlar arasındaki ayrımı gerçekleştirmektir. Bunun için gerekli mekanizmalar oluşturuldu. FETÖ terör örgütünü basit bir örgüt olarak nitelendirenler hata ediyor. Bu örgüt uzun yıllardan beri şeytani planlarla Türkiye Cumhuriyeti devletini ele geçirmeye çalışan ve bu konuda birçok insanı da esir alan bir terör örgütüdür. Eğer operasyonlar yeterli olur diyenler varsa benim kanaatim onlarda yanılgı içerisindeler. Bunu İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. 4-5 ay öncesi operasyonların yüzeysel noktada olduğunu ifade etmiştim. Daha yüzeyin altına yeni girmeye başladık. Bu sadece bizim millete yönelik bir terör örgütü değildir. Evet merkezi burası olarak konuşlandırılmıştır. Pergelin sabit ayağını buraya koymuştur, diğer ayağı ile beraber de etrafımızdaki coğrafyaya ve dünyaya musallat olmaya çalışmıştır. Kim onlara destek oluyorsa olacaksa ki en yakın dost ve müttefik bildiklerimiz maalesef hala meselinin farkında değiller. Devletimizin bütün kurumları hem kendi sınırlarımız içinde hem uluslar arası alanda bu meselenin ciddiyetini anlatmaya çalışıyorlar. Bazıları anlıyorlar, bazılara anlamamazlıktan geliyorlar" ifadelerini kullandı.



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