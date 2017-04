Bakan Soylu, Tuzla ve Pendik'te Halka Hitap Etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pazar günü yapılacak halk oylamasının Türk milletinin çektiği sıkıntılardan, badirelerden, gailelerden kurtulacağı gün olacağını belirterek, "Bu toprakların gerçek sahipleri, vatan evlatları, onların yaptığı gibi hile, desise, silahla, darbe ile değil, demokrasiyle, oyla, sandıkla gerekli cevabı verecektir." dedi.



Soylu, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylaması çalışmaları kapsamında Tuzla ve Pendik'te düzenlenen mitinglerde halka hitap etti.



Tarihi bir kararın arifesinde olunduğunu belirten Soylu, 16 Nisan'ın bu memlekette sadece bir referandum ve bir anayasa değişikliği oylaması olmayacağını dile getirdi.



İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Pazar günü inşallah milletimiz ve bu bereketli topraklar çektikleri sıkıntılardan, badirelerden, gailelerden kurtulacaktır. Bu toprakların gerçek sahipleri, vatan evlatları, onların yaptığı gibi hile, desise, silahla, darbe ile değil, demokrasiyle, oyla, sandıkla gerekli cevabı verecektir. Bu millet badirelerden yoruldu. On yıllardır terbiye etmeye çalıştılar. Seçtiklerimize, sevdiklerimize hakaret ederek bizleri terbiye etmeye çalıştılar. Gezi olayları gibi hadiselerle Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalıştılar. O meczubun talimatıyla havalanan F-16'larla bizi terbiye etmeye çalıştılar. Bıktık artık. Bu topraklar üzerinde hiçbir hakkı olmayanların, 'Biz bu ülkeyi yöneteceğiz.' demelerine karşı, bizim 'Evet bu ülke bizimdir, bu vatan, bu topraklar bizimdir.' diye haykırışımızın adıdır 16 Nisan."



7 Haziran'da hükümetin kurulamamasının birilerinin hoşuna gittiğini, sevinç çığlıkları attığını vurgulayan Soylu, "Sadece yıllardır bu ülkeyi sömürenlerin değil, birilerinin daha hoşuna gitti. Musluklarından kan akıtıp oradaki insanlarımızı tehdit edenler var ya onlar ellerini ovuşturdu. Afralar, tafralar, fiyakalar aldı başını gitti. Yüzde 10'un üstüne çıktılar ya, ilkokul yaşındaki çocukların okudukları yerlere adam gönderip tehdit ettiler. Ürküterek, tehdit ederek, korkutarak, sindirerek, 'Bu ülkeyi böleceğiz, parçalayacağız.' diyerek başkalarına maşalık yapanların hoşuna gitti. Ne dediklerini hatırlıyorsunuz değil mi? O kadar havaya girdiler ki, 'Sırtımızı PYD'ye YPG'ye yaslandık.' dediler. Şimdi ona dört duvar verdik. Sırtını nereye yaslamak istiyorsa, o dört duvardan birine yaslasın. Bu milletin istiklaline, hürriyetine, birliğine, beraberliğine kastedenlere sesleniyorum: Biz kimin tahtında oturduğumuzu biliyoruz. Biz, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Orhan Gazi'nin tahtında oturuyoruz. Biz kökü, nesebi, dini, inancı, imanı belli bir milletiz." şeklinde konuştu.



Birisinin daha fazla havaya girdiğini ve onun "TC'yi tükürüğümüzle boğarız" dediğini hatırlatan Soylu, "O da hak ettiği yerde. Birileri 16 yerde sözde özerk bölge ilan ettiler. Hani Hakkari onlarındı. Şunu söylemek istiyorum: Bizim evlatlarımız dağlarda terörist kovalıyorlar, onlar ise fare gibi kaçıyorlar. Hiçbir endişeniz olmasın. Bu memlekete acı yaşatanlara, zenginliğine göz dikenlere ve bu ülkeye bölmek ve parçalamak için başkalarına uşaklık yapanlara tek tek hesap sormazsak namerdiz." dedi.



"Türkiye artık gol atacak bir ülke"



Mevcut sisteme CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP, PKK, FETÖ, Almanya ve Hollanda'nın "iyi" dediğini belirten Soylu, "Buradan söylüyorum: ister PKK, FETÖ, DEAŞ, ister Almanya, isterse Hollanda olsun, topunuz gelin. Bize Pendik yeter, bize Türkiye yeter. Biz Batı'ya benzemeyiz. Onlar gibi komşularımıza sırtımıza dönmeyiz. Onlar kelle hesabı yapıyorlar. Daha kuvvetli olmak zorundayız. Ayaklarımız üzerinde, onurlu bir şekilde yaşamak zorundayız." diye konuştu.



Bakan Soylu, mevcut sistemde milletin hep gol yemesi, iktidara gelenin muktedir olmaması için planlar yapıldığını bu yüzden de Türkiye'nin hep gol yediğini söyleyerek, Türkiye'nin artık gol atacak bir ülke olduğunu vurguladı.



"Maskeleri düştü" diyen Soylu, Türkiye'nin artık ayakları üzerinde duran, fiske vurulduğunda düşmeyen ve parmak sallandığında yıkılmayan bir duruma geldiğini anlattı.



"Biz MHP ile uzlaştık, peki Kılıçdaroğlu kim ile uzlaştı?" diye soran Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"PKK, FETÖ, HDP ile uzlaştı mı? Her biriyle uzlaştı. CHP'li kardeşlerime söylüyorum. Siyaset yapıyoruz, bizi eleştirirsiniz ama memleket meselesine geldiğinde sandalye üzerinden hesap yaparsanız Türkiye'yi terör örgütlerine teslim edersiniz. Ey Kılıçdaroğlu, terörün değirmenine bilerek veya bilmeyerek can suyu taşırsan bu millet bunun hesabını bu dünyada da öteki dünyada da sorar. CHP'li kardeşlerim bunu mutlaka sorun. Yunan postallarından uzak mıyız da onlar gibi bizi denize dökmeye çalışıyorlar? Bu bir cinnet halidir. Bizi hep küçük gördüler. Bu bakış onlarda bir kin, öfke ve garez üretti. Bu milletin rızkını kimseye yedirtmeyiz."



"Türkiye'de demokrasi yükseliyor"



"Darbe olursa, tankın üzerine ben çıkarım." diyen Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi sırasında nereye kaçacağını şaşırdığını dile getiren Soylu, şunları kaydetti:



"Bizi Kurtuluş Savaşı sırasındaki düşmandan daha kötü gören Deniz Baykal sana da sesleniyorum. Siz kaçarken, o bugün mücadele ettiğiniz Tayyip Erdoğan milletiyle beraber F-16'lar havada iken Marmaris'te uçağa bindi. Geri dönmeyeceğini bilmediği halde milletine teslim oldu. Darbe 'kontrollü darbeymiş.' Bunu kim söyledi biliyor musunuz? Bu adam sinsi bir adam. İlk önce Alman İstihbarat Gizli Servisinin başkanı söyledi. Sonra Amerika. Bu da onların sözcülüğünü yapıyor. Başkalarına servis yapıyor. Milli adam, yerli adam, milletinin hizmetinde olan adamdır."



Bakan Soylu, bir annenin "Çocuğumu dağa götürdüler. Sen güçlü bir adamsın, onun kokusunu özledim. Çocuğumu getir." diye koluna sarıldığını dile getirerek, şunları anlattı:



"O çocukları dağa götürüyorlar. 60-70 yaşındaki adamların karşısına çıkartıyorlar. Kimisine etek, kimisine pantolon giydiriyorlar. Bu ahlaksız adamlar o çocukları taciz ediyorlar. O kardeşlerimiz bir daha dağa götürülmesin diye ayaklarımda fer kalana kadar çalışıyorum. Eğer bir daha o çocuklarımız o ahlaksız adamların karşısına götürülürse ve tacize uğrarlarsa İçişleri Bakanlığı bana haram olsun, haram.."



Avrupa'nın dağılmak üzere olduğunu, ABD'nin ise rotasını nereye çevireceği arayışına girdiğini belirten Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu ülkede herkes kendini ifade ediyor. Türkiye'de demokrasi yükseliyor. Batı ile aramızdaki makası kapatıyoruz. Geleceğe yürümenin dolu dizgin koşmanın tam zamanıdır. Geleceğe koşmak istiyoruz. Biz çok adamlar gördük. Darbenin düdüğünü duyup da tornistan yapanları gördük. Ama 'Milletimle beraber yürüyorum.' diyen bir adam da gördük. Biz bu meseleyi ancak Tayyip Erdoğan ile aşarız. Yoksa, yine bize zilleti yaşatırlar. Hiç endişe etmeyin. Terörü bitirmezsek bize hesap sorun. Bu ülkede bir daha kimse PKK'nın adını anamayacak. Söz veriyorum. 16 Nisan'da öyle güçlü bir ses çıkartın ki, yeni bir tarih yazalım. Yeniden bu oyunu sahnelemeye çalışanlara müsaade etmeyelim. Sandıkları patlatmaya hazır mısınız?"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler, konuşmaların ardından mitinge katılanlarla tokalaştı ve millete pazar günü sandığa giderek güçlü bir "evet" çıkmasını sağlamaları çağrısında bulundu.



Bakan Soylu daha sonra Ataşehir'de geçerek, buradaki etkinliklere katıldı.