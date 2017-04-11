Bakan Soylu: Türkiye'ye Uyuşturucu'yu PKK Ile Getiriyorlar

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ, İstanbulDHA



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tuzla'da işadamlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Türkiye'deki kimyasal uyuşturucunun kaynağının Avrupa olduğunu söyledi. Bakan Soylu, "Türkiye üzerinden doğal uyuşturucuyu Avrupa'ya götürüyorlar. Avrupa üzerinden de sentetik ve kimyasal uyuşturucuları Türkiye'ye getiriyorlar. Bunu da PKK ile yapıyorlar"dedi.



"DOĞAL UYUŞTURU TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA, SENTETİK VE KİMYASAL UYUŞTURUCU AVRUPA'DAN TÜRKİYE'YE"



" Teröriste hangi muameleyi yapıyorsak, bilin ki uyuşturucu satıcısına da aynı muameleyi yapacağız" diyen Soylu,"Bunun da kökeni Avrupa'dır. Onu da söylüyorum. Türkiye üzerinden doğal uyuşturucuyu Avrupa'ya götürüyorlar. Avrupa üzerinden de sentetik ve kimyasal uyuşturucuları Türkiye'ye getiriyorlar. Bunu da PKK ile yapıyorlar" diye konuştu.



300 YILIN EN GÜÇLÜ ZAMANINDAYIZ



Türkiye'nin büyük bir oyunla yüzyıllardır karşı karşıya olduğunu söyleyen Soylu,"Ama bugün farklı olan birşey var. Bugün biz son 300 yılın en güçlü zaman dilimindeyiz" dedi. Cumhuriyetin iki temel unsur üzerinden kurulduğunu bunların "tam bağımsızlık ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi olduğunu söyleyen Soylu,"Biz Cumhuriyetin kurulduğu günden itibaren bu değerlere en çok yakın olduğu günün içerisindeyiz"diye konuştu.



CHP'LİLERE SESLENDİ



Salonda bulunan işadamları üzerinden CHP seçmenine seslenen Soylu,"Allah aşkına CHP'li kardeşlerimize söyleyin biz Murat Karayılan'dan onlara daha mı uzağız'Biz PKK'nın terörist başı Apo'dan onlara daha mı uzağız'Biz bu ülkeyi istila eden, Ege denizine döktüğümüz düşmanlarımızdan daha mı uzağız"şeklinde konuştu.



"ŞİMDİ 4 DUVAR VERDİK İSTEDİĞİNE DAYIYOR SIRTINI"



İsim vermeden hapisteki HDP Eşgenelbaşkanı Figen Yüksekdağ'dan söz eden Soylu,"7 Haziran'dan sonra şımarınca, 'Biz sırtımızı PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye dayadık' dedi değil mi ? Şimdi 4 tane duvar verdik. İstediğine dayıyor sırtını" dedi.



"YAPTIK YAPTIK"



Türkiye'nin önündeki meseleleri ancak Cumuhurbaşkanı Erdoğan'la aşınabileceğini söyleyen Soylu sözlerini şöyle sürdürdü "Onu da bugün yapalibiriz. Bugün yaptık yaptık. Bugün yapamadık bilin ki bu millet, on yıllar daha zillet içinde bırakılır.



TELEFONLA BİLGİ ALDI



Bu arada konuşmasından önce kahvaltı yapan Bakan Soylu'ya Diyarbakır'daki patlamanın haberi telefonla geldi. Bakan Soylu uzun süre telefonla konuştu.