Bakan Soylu: Türkiye'de Eyalet Meyalet Olmaz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, eşleriyle birlikte Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği 'Trabzonlular buluşması' programına katıldı. Trabzonlular buluşmasına Bakanların yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonspor kulübü başkanı Muharrem Usta da katıldı.



"TERÖRLE MÜCADELE İÇİN GÜÇLÜ BİR İRADE LAZIM"



Dans gösterisi ile başlayan programda ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katılanlara hitap etti.



"Terörle mücadele kolay bir iş değildir. Terörle mücadele için güçlü bir irade lazım. Terörle mücadele için milletimizin iradesi lazım" diyen Bakan Soylu, "Ülkemizin ve güvenlik kuvvetlerimizin moralinin en yüksekte olması lazım. Meclisteki sandalye sayısı yüzünden ülkemizin üzerindeki bu musibetleri bizim def etmemiz mümkün değildir. Meclisteki aritmetik hesaplar yüzünden bizim terörle mücadeleyi bitirmemiz mümkün değildir. On yıllardan beri bu sistem ülkenin çelimsiz olması için kurulmuştur. Bu sistem Türkiye'nin problemlerinin çözülmemesi için kurulmuştur. 1961 Anayasası ve 1982 Anayasası Türkiye bu problemlerden kurtulmasın, büyümesin, zenginleşmesin, üretmesin, dünya ile rekabet etmesin, kendi iç meseleleri ile uğraşsın diye kurulmuştur" ifadesini kullandı.



Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:



"7 Haziran'da Türkiye'de Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımızdan görev istedi. Eğer verseydi Cumhurbaşkanımız azınlık hükümeti kuracaktı. Milliyetçi Hareket Partisi azınlık hükümetini desteklemeyecekti. Bizde desteklemeyecektik. Geriye bir parti kalıyordu. O da PKK' nın sözde siyasi temsilcisi HDP. 7 Haziran'da o sonuçlara göre CHP azınlık hükümeti kursaydı, bu Kılıçdaroğlu Başbakan olsaydı ve ondan sonra açılan çukurlar, hendekler... Türkiye'de terörle mücadele kabiliyetimizi ortaya koyamayacaktık. Çünkü onu azınlıkta destekleyen bir HDP vardı."



"BİZİ TERÖRİST BAŞI APO'DAN DAHA DÜŞMAN GÖRÜYORLAR"



Bakan Soylu, konuşmasının devamında "Biz ne yaptık onlara? Bunu CHP'li kardeşlerimize söyleyin. Biz onlara ne söyledik? Biz onlara hangi kötülüğü yaptık? Bu ülkede sabahın saat dördünde annesini, babasını hastaneye çaresiz götüren evlat, anasının, babasının yüzüne mahcup bakarak akşam dörde kadar doktorla görüştüremiyordu. Şimdi her yüz liranı yetmiş lirasını faize vermeyen Türkiye o evladı mahcup bırakmadı. Anasının evine doktor gönderdi. Bizi bu ülkede Murat Karayılan'dan daha fazla düşman görüyorlar. Bizi terörist başı Apo'dan daha düşman görüyorlar.Bizi ecdadımızın İzmir'de denize döktüğü düşmanlardan daha uzak görüyorlar" dedi.



Soylu, 'Eyalet' tartışmalarına yönelik, "Son günlerde bir dedikodu daha başlattılar. Ayıptır. Kol kola girdiğiniz PKK'nın jol kola girdiğiniz HDP'nin ve onlarla birlikte olduğunuz bir anlayışı bize yamamaya kimse çalışmasın. Canımız çıkar, Türkiye'de eyalet meyalet olmaz" şeklinde konuştu.



"DÜNYANIN EN BÜYÜK GÜNEŞ SANTRALİNİ TÜRKİYE'DE KURUYORUZ"



İçişleri Bakanının konuşmasının ardından kürsüye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak çıktı. Albayrak 16 Nisna'da neden 'Evet' oyu verilmesi gerektiğini şu sözlerle anlattı:



"Bugün Kandil, İmralı, FETÖ-Pensilvanya Hayır diyorsa hele de 15 Temmuz sonrası tescilli vatan hainleri Hayır diyorsa ve hepsinin ötesinde yüzyıllardır bu topraklarda olmamızdan rahatsız, varlığımızdan, birliğimizden rahatsız malum ülkeler var ya hepsi yek bir ağızdan birleşip 'Hayır' diyorsa Allah rızası için iki dakika oturup şöyle resme bakıp, düşüneceğiz. "



Bakan Albayrak, konuşmasının devamında Türkiye'nin gelecek dönemde büyük hedefleri olduğunu belirterek,



"Büyük ve güçlü Türkiye diyoruz. Her alanda bu adımları atıyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı son 10 yıl, ortalama yılda 44 Milyar Dolar enerji ithalatına para ödemişiz.Madencilik, 10.6 Milyar Dolar ödemişiz. Sadece 55 Milyar Dolar yılda bu kaynaklara para ödeyen bir ülkeyiz. Büyüyoruz, borcumuzu azaltıyoruz. Tüm bu noktalarda ülkemizi geliştiriyoruz. Artık yeni bir dönemin başlangıcındayız. Cumhurbaşkanımız bize çok büyük bir hedef koydu. 'Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacağız' dedi. 2 Bin Beş yüz Dolardan, 10 Bin Dolara geldik. Bu 20 Bin Dolar olacak, 30 Bin Dolar olacak. Türkiye'yi daha da büyüteceğiz. Yerli ve Milli enerji noktasında bundan sonra, yerli kaynaklarımızı kömür, güneş, rüzgar, hidro elektrik santrali... Hepsini sonuna kadar kullanacağız. Çevrecilik... Hepinizden daha çevreciyiz. Dünyanın en büyük güneş santralini Türkiye'de kuruyoruz. 1000 Mega vat. Sadece santral kurmuyoruz. O günler geçti. Kendi ülkemize kurduğumuz bu santralleri artık biz üreteceğiz" ifadelerini kullandı.



