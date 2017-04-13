Bakan Soylu: "Terörle Mücadele Meclisteki Sandalye Sayısıyla Yapılmaz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelenin Meclisteki sandalye sayısıyla yapılmayacağını belirterek, "Terörle mücadele kararlıkla yapılır. Terörle mücadele siyasal güçle, iradeyle, milletin yanında olunmasıyla yapılır" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde Trabzon'a gelerek Beşikdüzü ilçesinde düzenlenen referandum mitingine katıldı. Vakfıkebir, Şalpazarı, Tonya ve Çarşıbaşı ilçeleri sakinlerinin de katıldığı mitingde partililere seslenen Bakan Soylu, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü dile getirerek, "Bu yeni sistemin terörle mücadeleye ne getireceğini, nasıl bir değişim getireceğini, hangi kuvveti, hangi gücü getireceğini ifade etmek istiyorum. Terörle mücadele Meclisteki sandalye sayısıyla yapılmaz. Terörle mücadele kararlıkla yapılır. Terörle mücadele siyasal güçle, iradeyle, milletin yanında olunmasıyla yapılır. Bu sistemde 7 Haziran'ı hep birlikte yaşadık. AK Parti hükümet kuramadı. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanından görev istedi. Eğer Cumhurbaşkanı görevi verseydi Kılıçdaroğlu azınlık hükümeti kuracaktı. Güvenoyuna ihtiyaç duymayan bir azınlık hükümeti kuracaktı. O gün ülkede dikkat edin çukurlar kazıldı, özerklik ilan edilmeye çalışıldı değil mi? Bu memlekette bu bölge bizimdir demeye çalışıldı dimi? Bütün bunları sağlayan ve gerçekleştirenler eğer 7 Haziran'da kurulacak CHP hükümetini bir şekilde dışarıdan desteklemiş olsaydı biz hangi evladımızı terörle mücadele yaptırabilecektik" dedi.



"Zayıf hükümetlerle terörle mücadele yürümez"



Bugün terörle mücadelenin arkasında kaya gibi duran bir milletin olduğunu kaydeden Bakan Soylu, "Terörle mücadele eden kaya gibi bir hükümet var. Şimdi bu mücadeleyi iç güvenlikle yürüten bizleriz ama bunu kararlıkla yürütüyoruz. Zayıf hükümetlerle terörle mücadele yürümez ve ne zaman da zayıf hükümete düşeceğimizi hiçbirimiz bilmiyoruz. Terör fırsat kollar, terör zayıflık kollar, terör bir vücudun güçsüzleşmesini kollar. Bu terör örgütleri zaten Batı hormonlu değil mi? Hepimiz bilmiyor muyuz? Elde ettiğimiz ve tarumar ettiğimiz sığınaklardan elimize geçen yepyeni silahların, yepyeni kanasların, yepyeni roketatarların, yepyeni tanksavarların hangi ülkelerden geldiğini, PYD üzerinden PKK'ya nasıl intikal ettirildiğini bilmiyor muyuz? Yüzlerine çarpıyoruz. Ama nerede onda alınacak yüz" şeklinde konuştu.



"Biz senin vizeni de başına çalarız, PKK'yı da başına çalarız"



Avrupa'nın Türkiye'yi güçsüzleştirmek için elinden gelen her şeyi yapacağını vurgulayan Bakan Soylu, "Vize serbestisinde biz sözümüzü yerine getirdik. Yeni kabul anlaşması yaptık onlarla. Onlar söz verdiler yerine getirmediler. Son dakikada önümüze bir madde çıkardılar ve kabul edeceğiz dediler, terörle mücadele kanununun değişmesini istediler. Aslında bize şunu demek istedi; 'PKK'yı Türkiye'ye ortak edin, Güneydoğu'yu PKK yönetsin, ondan sonra da vize kanunu biz serbest bırakalım.' Biz senin vizeni de başına çalarız, PKK'yı da başına çalarız. Bu anlayışla Avrupa'nın ne yapacağı açık ve nettir. Avrupa Türkiye'yi güçsüzleştirmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Güçlü bir Türkiye'yi istemiyorlar. Elinde kullanabileceği maşa gibi bir Türkiye istiyor. Biz bunun farkındayız" ifadelerini kullandı. - TRABZON