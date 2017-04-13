Bakan Soylu: Terörle Mücadele Eden Kaya Gibi Bir Hükümet Var 1

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Terörle mücadelenin arkasında kaya gibi duran bir millet var. Terörle mücadele eden kaya gibi bir hükümet var. Terör fırsat kollar, zayıflık kollar, bir vücudun güçsüzleşmesini kollar. Bu terör örgütleri zaten Batı hormonlu değil mi? Hepimiz bilmiyor muyuz?" dedi.



Sabah saatlerinde özel uçakla Trabzon'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beşikdüzü İlçesi'ne gitti, düzenlenen referandum mitinginde toplananlara hitap etti. Geniş güvenlik önlemleri alınan miting alanında konuşan Bakan Soylu, Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı.



"YENİ SİSTEM MİLLETİ MERKEZE OTURTACAK"



Anayasa değişikliğiyle birlikte ön görülen yeni sistemi değerlendiren ve yeni sistemde milletin karar vereceğini belirten Bakan Soylu, şöyle dedi:



"Bu yeni sistem bilin ki istikrar üretecek, milli iradeyi ve demokrasiyi egemen kılacak. Bu yeni sistem milleti merkeze oturtacak ve millet karar verecek. Bu yeni sistem değişim, çatışma, kavga değil uzlaşma üretecek. Çünkü herkes yüzde 50'yi almak isteyecek ve herkes milletin kapısına gelecek. Kimse kimseyi beğenmemezlik etmeyecek. Herkes millete müracaat edecek ve millet merkez olacak. Bu yeni sistem top yekün bir kalkınma üretecek. Artık boş laf değil iş üreten bir sistem olacak. Göreceksiniz, mecliste gördüğünüz bazı manzaralar ortadan kalkacak. İstemediğiniz ve arzu etmediğiniz hükümet kavgaları ortadan kalkacak."



"TERÖRLE MÜCADELE MECLİSTEKİ SANDALYE SAYISIYLA YAPILMAZ"



Terörle mücadele konusuna değinen Bakan Soylu, "Terörle mücadele meclisteki sandalye sayısıyla yapılmaz. Kararlıkla yapılır" dedikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü:



"Terörle mücadele siyasal güçle, iradeyle, milletin yanında olunmasıyla yapılır. Bu sistemde 7 Haziran'ı hep birlikte yaşadık. AK Parti hükümet kuramadı. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı'ndan görev istedi. Eğer Cumhurbaşkanı görevi verseydi Kılıçdaroğlu azınlık hükümeti kuracaktı. Güvenoyuna ihtiyaç duymayan bir azınlık hükümeti kuracaktı. O gün ülkede dikkat edin çukurlar kazıldı, özerklik ilan edilmeye çalışıldı. Değil mi? Bütün bunları sağlayan ve gerçekleştirenler eğer 7 Haziran'da kurulacak CHP hükümetini bir şekilde dışarıdan desteklemiş olsaydı, biz hangi evladımıza terörle mücadele yaptırabilecektik?"



"BU TERÖR ÖRGÜTLERİ ZATEN BATI HORMONLU DEĞİL Mİ?"



Terörle mücadelenin kararlıkla sürdüğünü vurgulayan ve terör örgütlerinin Batı hormonlu olduğunu ifade eden Bakan Soylu şöyle devam etti:



"Terörle mücadelenin arkasında kaya gibi duran bir millet var. Terörle mücadele eden kaya gibi bir hükümet var. Şimdi bu mücadeleyi kararlıkla yürütüyoruz. Zayıf hükümetlerle terörle mücadele yürümez. Ne zaman zayıf hükümete düşeceğimizi de hiç birimiz bilmiyoruz. Terör fırsat kollar, zayıflık kollar, bir vücudun güçsüzleşmesini kollar. Bu terör örgütleri zaten Batı hormonlu değil mi? Hepimiz bilmiyor muyuz? Tarumar ettiğimiz sığınaklardan elimize geçen yep yeni silahların, yep yeni Kanasların, yep yeni roketatarların, yep yeni tanksavarların hangi ülkelerden geldiğini, PYD üzerinden PKK'ya nasıl intikal ettirildiğini bilmiyor muyuz? Yüzlerine çarpıyoruz. Ama nerede onlarda alınacak yüz."



"VİZENİ DE BAŞINA ÇALARIZ, PKK'YI DA BAŞINA ÇALARIZ"



Avrupa'ya vize serbestisi konusunda Türkiye'nin sorumluklarını yerine getirdiğini hatırlatan Bakan Soylu, "Vize serbestisinde biz sözümüzü yerine getirdik. Yeni kabul anlaşması yaptık onlarla. Söz verdiler, yerine getirmediler. Son dakikada önümüze bir madde çıkardılar, 'kabul edeceğiz' dediler ve terörle mücadele kanunun değişmesini istediler. Aslında bize şunu demek istediler; 'PKK'yı Türkiye'ye ortak edin. Güneydoğu'yu PKK yönetsin. Ondan sonra da vize kanunu serbest bırakalım.' Biz senin vizeni de başına çalarız, PKK'yı da başına çalarız. Bu anlayışla Avrupa'nın ne yapacağı açık ve nettir. Avrupa Türkiye'yi güçsüzleştirmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Güçlü bir Türkiye'yi istemiyorlar. Elinde kullanabileceği maşa gibi bir Türkiye istiyor. Biz bunun farkındayız" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, referandum da 'Evet' oyu isteyerek konuşmasını tamamladı. - Trabzon