Bakan Soylu Teröristlerle İlgili O Detayı Açıklayınca Herkes Güldü!



İçişleri Bakanı Soylu, 251 bin 788 emniyet ile 128 bin 445 jandarma personelinin görevlendirildiğini söyledi. Öte yandan Bakan Soylu, Okmeydanı'nda silahlarla kahvehaneyi basarak 'Evet' diyenleri tehdit eden teröristlerle ilgili de "Kıraathane basmaya kalkan üç beş serseri. İçlerinden biri pantolonunu değiştirmeyi unutmuş" deyince tüm salon kahkahaya boğuldu.