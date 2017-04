Bakan Soylu: "Son 7 ayda 980 terörist etkisiz hale getirildi"

"25 yıldır giremediğimiz yerlere giriyoruz"

"Sadece 780 bin kilometre karede değil, herkes duysun bilsin, eğer yeriniz Kandil'se orayı da başınıza yıkacağız"



TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 7 ayda 980 terörist etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Bilesiniz ki 25 yıldır giremediğimiz yerlere giriyoruz. İnlerine, her yere giriyoruz. Sadece 780 bin kilometre karede değil, herkes duysun bilsin, eğer yeriniz Kandil'se orayı da başınıza yıkacağız" dedi.

Sabah saatlerinde özel uçakla referandum çalışmaları için Trabzon'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akçaabat ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Mitingde yaptığı konuşmada, herkesin eteğindeki taşı dökeceğini kaydeden Bakan Soylu, "Herkes bir şey söylüyor. Elbette ki söyleyecekler. Herkes eteğindeki taşı dökecek. Ama korku yok, korkutmak yok, şiddet yok, yalan yok. Herkes eleştirebilir. Hepimizin eksiği vardır ama ayyıldızlı bayraklarla bir şeye talibiz. Biz bu ülke, bu millet ve bu vatan için çalışıyoruz. Bizi denize dökeceklere şunu sormak istiyorum; CHP'li kardeşlerim Kılıçdaroğlu birileriyle işbirliği yapıyor. Kılıçdaroğlu bu ülkenin bu millet tarafından idare edilmesini istemiyor. CHP'li kardeşlerimize söyleyin; biz onlara Murat Karayılan'dan daha mı uzağız? Allah'ınızı severseniz, PKK'nın terörist başından daha mı uzağız? Bu ne kindir, bu ne öfke, bu ne düşmanlıktır. Bu ne öfkedir? Biz ne yapmışız onlara? Ne yaptık biz? Bu ülkede bize iftira atıyorlar. FETÖ'cüler ve hepsi bir araya gelmişler, 'yok öyle olacakmış, yok bu sistem eyalet getirecekmiş' diyorlar. Akçaabat biz çoktan gemileri yaktık çoktan. Avrupa'ymış, belediyelere el koyamazmışız, bilmem ne yapamazmışız. Terörle mücadeleyi onların dediği gibi yapacakmışız. Yapmıyoruz. Kim bu ülkenin başına musallat olursa onu bitirmezsek namerdiz, namerdiz" şeklinde konuştu.

"Son 7 ayda 980 terörist etkisiz hale getirildi"

25 yıldır girilmeyen yerlere girdiklerini dile getirerek, "Bugün sabah da açıkladık. Sığınaklarda Avrupa'dan, dünyadan ve Batı'dan PYD'ye gelen yeni nesil silahlar çıkıyor. PYD'ye, oradan da PKK'ya. Güya bize dost oluyorlar öyle mi? Güya bize müttefik oluyorlar. Türkiye'yi çökertmeye çalışıyorlar. Hükümetin zayıf olsun bakalım terörle mücadele yapabilir misin? İhtiyacın bir şey varsa onu sana göndermezler. Bugün bile güçleri yetse göndermeyecekler. Bugün büyük bir mücadele gerçekleşiyor. Biz sizden destek istedik, fazlasını verdiniz. Son 7 ayda 980 terörist etkisiz hale getirildi. Bilesiniz ki 25 yıldır giremediğimiz yerlere giriyoruz. İnlerine, her yere giriyoruz. Sadece 780 bin kilometre karede değil, herkes duysun bilsin, eğer yeriniz Kandil'se orayı da başınıza yıkacağız" ifadelerini kullandı.

(OK-