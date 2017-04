Bakan Soylu, şehidi anlatırken gözyaşlarını tutamadı



MANİSA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen ay şehit düşen bir polis ile ilgili anekdot paylaşırken gözyaşlarını tutamayarak, "Onlara bizim borcumuz var. O borcun her miktarını onlara ödeyeceğiz. Dünya da şahit olsun Cenabı Allah da şahit olsun" dedi.

Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanında vatandaşlara düzenlenen mitingde hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasının sadece 18 maddenin oylanacağı bir referandum olmadığını, vatan ve toprak meselesi olduğunu vurguladı.



"6 terörist daha etkisiz hale getirdi"

Teröre karşı operasyonların devam ettiğini belirten Bakan Soylu, 6 teröristin daha etkisiz kaldığını dile getirerek, "6 tanesini aynı yerde etkisiz hale getirdi bizim aslanlarımız. Bu ülkede terörü ortaya koyarak oradaki kardeşlerimizle bizi ayırmaya çalışanlara, o Kandil'deki itlere, ahlaksızlara biz insanız ve biz insanın yaratılmışların en şereflisi olduğuna inanlardanız. 24 saat bu ülkede terörle mücadele eden askerimiz, jandarmamız büyük bir mücadele içerisindedir" ifadelerini kullandı.



"Biz başka ülkelere benzemeyiz"

Terör örgütünün çocukları taciz ettiğini belirten ve Batılı ülkelerini eleştiren Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz başka ülkelere, başka ülkelerin insanlarına benzemeyiz. Biz batıya benzemeyiz. Biz 400 yıllık komşumuzu unutacak şekilde bir millet değiliz. Orada çocuklara tecavüz edilirken biz sırtımızı onlara dönecek değiliz. Elhamdulüllah biz müslümanız. Bizim medeniyetimiz şefkat, merhamet, iyilik medeniyetidir. Biz niçin yaratıldığımızı biliyoruz. Biz bu dünyanın sadece sınav dünyası olduğunu biliyoruz."

Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın değirmenine can suyu taşıdığını söyleyerek, bunun hesabını bu dünyada da öbür dünyada da vereceğini dile getirdi.



"Kılıçdaroğlu arkadan tenekeyi takıp gönderiverecekler seni"

Kılıçdaroğlu'na eleştiren Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu bu seçim bitecek, arkadan tenekeyi takıp gönderiverecekler seni yallah yallah. Yeni sistem tabi lafla peynir gemisinin yürütüleceği bir sistem değil, laf üretenin değil iş üretenin geleceği sistemdir. Biz 2023 diyoruz, beğenmiyorsan sen de 2033 de. Beğenmiyorsan İstanbul'un Fethini sen 2060 de. Biz 2071 diyoruz beğenmiyorsa Alparslan'ı sen 2090 de. Bir şey söyle. Biz araba üreteceğiz diyoruz, beğenmedin sen de 'uzayda şehir kuracağım' de. Sizin söyleyeceğiniz yok. Sadece negatif propaganda üreteceksiniz, bu milleti korkutacaksınız. Geçti o günler geçti" dedi.



"Şeytan taşlamaktan ibadet etmeye vakit bulamayalım istiyorlar"

Gece gündüz çalıştıklarına dikkat çeken Bakan Soylu, "Bu ülkenin cumhurbaşkanı gece 3-4 'e kadar çalışıyor. Bazen eve ayaklarımız yalpalayarak, geri giderek gidiyoruz. Allah şahittir. Milletimizin sorumluluğu için. Meclise gelsinler, otursunlar, imza atalım, dertler devam etsin. 'Şeytan taşlamaktan ibadet etmeye vakit bulamayalım' diye uğraştırmak istiyorlar. Bu eski Türkiye'de kaldı. 2023, 2071 hedeflerimize bu sistemle ulaşabilmemiz çok zordur" dedi.



"Bitlis'te operasyonları cillop gibi milli İHA'lar yapıyor"

Bugün Suriye, Tunus Yemen, Fas, Libya gibi ülkelerin hepsinin kaos içinde olduğunu, Avrupa'nın ise istikametini şaşırdığını belirten Bakan Soylu, "Kendilerini ırkçılıktan faşizmden kopmuş gibi gösterdiler, ırkçılığın faşizmin göbeğine oturmuş durumda. İşte biz 300 yıldır bugünü bekliyoruz. Biz 21. asıra iyi başladık. 3 bin dolardık,11 bin dolar olduk. Mart ayı başında 6 tane insansız hava aracı (İHA), milli ve yerli olan, cillop gibi İçişleri Bakanlığının envanterine girdi. Bugün Bitlis'te operasyonları onlar yapıyor. Bir taraftan aslanlar bir taraftan havadan bilin ki aman vermeyeceğiz" dedi.



Bakan Soylu gözyaşlarını tutamadı

Bakan Soylu konuşmasının sonunda, geçen ay şehit düşen bir polis ile ilgili anekdot paylaşırken gözyaşlarını tutamadı. Soylu, "Bundan 2 ay önce Diyarbakır'a gittim. İl teşkilatını ziyaret ettim. Konuşurken böyle yapmışım. Fotoğrafımı çekmişler. Orda Kadir Miraç Özcan Trabzonlu bir çocuk gelmiş, benden bir gün sonra. O da nasıl ben konuşuyorsam, eline mikrofonu almış, elini yumruk yapmış altına da 'koçum benim' yazmış. Geçen ay alçakların el yapımı patlayıcısı ile şehit olmuş. Onlara bizim borcumuz var. O borcun her miktarını onlara ödeyeceğiz. Dünya da şahit olsun Cenabı Allah da şahit olsun" dedi.