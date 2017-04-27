Bakan Soylu, Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu(Tür: Ankara)
9 bin 103 polis açığa alındı! Aralarında tanıdık bir isim de var
Türk vatandaşı olan ünlü model, sevinçten havalara uçtu
Esra'nın kardeşini kapan Alişan, canlı yayında tek taş pazarlığı yaptı
Eşinin acısına 40 gün dayanabildi
Galatasaray, genç golcünün işini bitiriyor
Yerli Anthony Quin, işsiz kalınca umudunu boncuklara bağladı
Türkiye'nin Fahriye Evcen sandığı güzelin CV'si parlak çıktı
Dünya güzelimiz, Yetkin Dikinciler'in kollarında!
Dev maç öncesi kamerayı görenler gözlerine inanamadı