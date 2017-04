Bakan Soylu Mardinli Çocuklarla Bir Araya Geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün Mardinli çocuklara Trabzonspor maçı izlettirme hayalini gerçekleştirmek üzere Trabzon'a gelen öğrencilerle bir araya geldi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valiliğinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantısı'nın ardından Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün Mardinli çocuklara Trabzonspor maçı izlettirme hayalini gerçekleştirmek üzere Trabzon'a gelen öğrenci, veli, öğretmen ve STK temsilcileri ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kamp Eğitim Merkezi'nde bir araya geldi. Bakan Soylu, salona gelişinde öğrencilerle tek tek tokalaşarak sohbet etti, daha sonra birlikte yemek yedi.



Bakan Soylu yaptığı konuşmada, "Trabzon'a hoş geldiniz, safa geldiniz. Mardin'e her gittiğimizde bizi sıcaklıkla, muhabbetle ve sevgiyle karşılayan aynı zamanda da yüzlerindeki o samimiyeti bizlerden esirgemeyen sizlerin büyüklerine de buradan selamlarımı iletmek istiyorum. Bu organizasyonun altına imza atan herkese minnet ve şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Giydiğiniz bu tişörtlerle şehit Kaymakam Muhammet Safi Türk'ü de anmanız onun o heyecanıyla ve o verdiği o sözle yani 'bir Trabzonspor maçına buradaki öğrencilerimizi getirmek istiyoruz' sözünü bugün bu organizasyonun altına imza atanlar gerçekleştirdiler. Bunun için çok büyük bir mutluluk içerisinde olduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. 12 saatlik yorucu bir yoldan geldiniz ama Karadeniz'in tüm güzelliği, insanının o misafirperverliği ve sıcaklığı inanıyorum ki sizin o yorgunluğunuzu ortadan kaldıracaktır. İnşallah bu güzel adım herkese örnek olan, herkese iyilik sağlayan bir adım olarak tüm insanlığa ve tarihe nakşedilecektir" dedi.



Mardin Kızıltepe Trabzonsporlular Derneği Başkanı İbrahim Aydın da Trabzon'da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Sayın Bakanımıza bu projeye verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımızın bölgeye dokunuşuyla beraber büyük işlere imza attı. Bölgeye dokundukça bölge insanımız daha da çok cesaretlendi ve bunu daha ileriye getireceğimize inanıyorum. Sayın Bakanımızın sadece Trabzon'un değil bütün Türkiye'nin bakanıdır" dedi.



Konuşmaların ardından Bakan Soylu'ya katkılarından dolayı plaket ve hediye takdim edildi.



(Bekir Koca - Gökmen Şahin / İHA)