Bakan Soylu: Mardin'de 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Artuklu ilçesinde yürütülen terör operasyonlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Soylu, etkisiz hale getirilen 7 terörist arasında Savur ve Bismil bölge sorumluları ile son Viranşehir patlamasının koordinasyonunu sağlayan bölge sorumlusu teröristin de bulunduğunu söyledi. Trabzon'da bir otelde MHP İl Başkanı Nihat Birinci ve MHP'li partililer ile bir araya gelen Bakan Süleyman Soylu, burada Mardin'de sürdürülen terör operasyonu ile ilgili bilgi verdi. Bakan Soylu, yaptığı açıklamada yürütülen terör operasyonunda bir askerimizin hafif şekilde yaralandığını da belirterek "Onun dışında başka bir yaralımız yok. Birisi bu son Viranşehir patlamasının koordinasyonunu yapan oranın bölge sorumlusu, ötekisi yine Savur'un bölge sorumlusu, ötekisi Bismil bölge sorumlusu, ötekisi eylem sorumlusu ve bunlardan biri de büyük ihtimalle İranlı. Geçen de yine bir tane daha İranlı terörist alınmıştı. Nasıl bir süreç içinden geçtiğimizi...7 tanesini bizim evlatlarımız etkisiz hale getirdiler. Bu operasyonlara devam edeceğiz" dedi.



(Ozan Köse / İHA)