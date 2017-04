Bakan Soylu: Kitap İnsanın Gıdasıdır (2)

FETÖ VE TERÖR OPERASYONLARINI DEĞERLENDİRDİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon'da 4'üncü Kitap Fuarı açılışının ardından basın mensuplarının soruları üzerine FETÖ ve terör operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



FETÖ soruşturmaları kapsamında 10 bine yakın polisin açığa alınması hatırlatılan Bakan Soylu, "Meseleyi sadece yapılan bir operasyondan ibaret görmek belki fotoğrafın tamamıyla ilgili bir eksiklik ortaya koyabilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu millet bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Bizim görevimiz bu saldırının içerisinde kim varsa, arkasında kim varsa, bu saldırının aklını kim ortaya koymuşsa ve kim tertip etmişse çıkartıp milletin önüne koymaktır. Milletimiz rahat edebileceği, kendisinin dışında karar verenlere yönelik gereğinin yerine getirilebileceği ve huzurlu adım atabileceği bir gün bekliyor. Bizim de devlet olarak temel görevimiz bunu sağlayabilmektir. Şu bilinmelidir ki hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacak da. FETÖ terör örgütü 15 Temmuz akşamı hain bir darbe girişimine tevessül etmiştir. Bunun karşılığını bu devlet ve bu millet alacaktır. Hangi birimde olursa olsun, ne noktada olursa olsun. Kararlılığımız ve irademiz, bizden sonra gelecek nesillere ve bizden sonra gelecek Türkiye'ye bir daha böyle bir musibetle karşı karşıya kalınmamasının sağlanmasıdır" dedi.



'ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ'



FETÖ terör örgütünü basit bir terör örgütü olarak niteleyenlerin hata ettiğini ifade eden Bakan Soylu şöyle devam etti:



"Bunun için tüm birimlerde ve kurumlarda çalışmalar devam etmektedir. İlk günden itibaren devletimizin ve hükümetimizin kararlılığında hiç bir esneklik olmamıştır, bu açıktır ve nettir. Yapmamız gereken bu işlere karışanlarla karışmayanlar arasındaki ayrımı gerçekleştirmektir. Milletin emanet verdiği hükümetin ve bir devletin en asli görevidir adalet ve hakkaniyet içerisinde olabilmek. Bunun için gerekli mekanizmalar da oluşturuldu. Bir taraftan açığa çıkartmaya, bir taraftan adli mekanizmalarla bunu sağlamlaştırmaya çalışıyoruz. Ama şunu söyleyeyim, FETÖ terör örgütünü basit bir terör örgütü olarak niteleyenler hata ediyor. FETÖ terör örgütü çok uzun yıllardan beri şeytani planlarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ele geçirmeye çalışan ve bu konuda birçok insanı da esir alan bir terör örgütüdür. 'Gerçekleştirilen operasyonlar ve bugüne kadar yapılan operasyonlar yeterli olur' diyenler varsa benim kanaatim onların da yanılgı içerisinde olduklarıdır. Bunu İçişleri Bakanı olarak söylüyorum."



'FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KENDİMİZİ MUHAFAZA EDİYORUZ'



Yürütülen FETÖ operasyonlarına yüzeyin altına girmeye başlandığını ifade eden Bakan Soylu açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Bundan yaklaşık 4.5 ay önce bu meselenin yüzeysel noktada olduğunu ifade etmiştim. Tekrar ifade ediyorum. Daha yüzeyin altına yeni girmeye başladık. Bu sadece Türkiye Cumhuriyeti devletine ve bu millete yönelik bir terör örgütü değildir. Merkezini burası olarak konuşlandırmıştır. Yani pergelin sabit ayağını buraya koymuştur. Diğer ayağı ile de etrafımızdaki coğrafyaya da, dünyaya da musallat olmaya çalışmıştır. En yakın dost ve müttefik bildiklerimiz maalesef bu konuda hala meselenin farkında değil. Bakan arkadaşlarımız, hükümetimiz, devletimizin bu konuda ciddiyetle üzerinde duran bütün kurumları, hem kendi sınırlarımız içerisinde, hem uluslararası alanda bu meselenin ciddiyetini anlatmaya çalışıyorlar. FETÖ terör örgütünden kendimizi muhafaza ediyoruz, ederiz de. Ama bunun zararlarını en alt düzeye indirmek ve mümkün olduğu ölçülerde sıfırlamak bizim temel görevimiz. Diğer taraftan uyarıda gerçekleştiriyoruz. Kimlere? Bu musibetin sirayet ettiği başka ülkelere. O ülkelere de elimizden geldiğince gerek ikili ilişkilerimizde, gerekse çoklu uluslararası ilişkilerimizde hepsini anlatmaya çalışıyoruz."



'BİR SÖKÜLME SÖZ KONUSUDUR'



FETÖ örgütü soruşturmasında alınan bir şüphelinin çarpıcı ifadelerini anlatan Bakan Soylu şunları söyledi:



"Eğer Tayyip Erdoğan birilerinin, 'Abartıyorsunuz. Öyle değildir, yani bu kadar da değildir' demelerine rağmen, 'Hayır. Bu meseleyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve bu ülkenin sınırlarından söküp atacağız' kararlılığında olmasaydı bugün özgür ve hür bir ülkede yaşamıyor olacaktık. Bu kadar açık ve nettir. Çünkü bunların aklının kimler tarafından kurgulandığı ve bunların nasıl bir makine gibi kendilerine verilen talimatları yerine getirebildiği 15 Temmuz akşamı en acımasız şekilde milletimizin şehadeti ile gelişmiştir. Onun için tüm kurumlar da emniyet önemlidir, adalet önemlidir. Bütün kurumlar önemlidir. Türk Silahlı Kuvvetleri de önemlidir. Bu konuda herkes çalışma içerisindedir. Sadece bizim son günlerde tespit etiğimiz önemli bir yerdeki, önemli bir kişinin değerlendirmesini söyleyeyim; 'Eğer beni bulmuşsanız anlaşılıyor ki bu iş tamamen çözülüyor. 'Kendilerini ne kadar gizlediklerini, ne kadar gizlilik esası içerisinde adım attıklarının bu bir örneği. Biz bunun binlercesi ile karşılaşıyoruz. Bir sökülme söz konusudur. Özellikle mahrem imamlar operasyonu ile elde edilen sonuç itibariyle bunları söylüyorum. Milletimiz sabırlı olsun. Bu konuda kararlılık devam etmektedir ve bu konuda adımları atmakta da hiçbir zaman, bedeli ne olursa olsun çekinmeyecektir."



'EVLATLARIMIZ BÜYÜK BİR MÜCADELE GERÇEKLEŞTİRİYOR'



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeledeki son durum konusunda yöneltilen bir soruyu da şöyle yanıtladı:



"Özellikle kış mevsiminde Cumhurbaşkanımızın talimatı, Başbakanımızın da ortaya koyduğu harekat biçimini belirleme anlayışı özellikle güvenlik kuvvetlerimizin ve Türkiye'de terörle mücadelenin yol haritasını oluşturmuştur. Evlatlarımız büyük bir mücadele gerçekleştiriyor. Milletimize buradan önemli bir şeyi ifade etmek istiyorum; terör örgütü son 1 ay içerisinde Türkiye'ye sınırlardan, kış üstlenmelerinden sonra da mağaralardan tekrar sirayet etmektedir, etmeye çalışmaktadır. Ama bir taraftan jandarmamız, bir taraftan özel harekatımız, bir taraftan polisimiz, bir taraftan hudutlardaki Türk Silahlı Kuvvetleri buna hazır olduğu ve bunu beklediği, Nisan, Mayıs ayında böyle bir durumla karşılaşabileceğimizi bildiğimiz için onlara büyük zayiat verdiriyoruz. ve burada bir mesele daha öne çıktı. Terör örgütüne yönelik yoğun baskı ve terörle mücadeledeki sürekli yükselen doz terör örgütünde çözülmelere sebebiyet verdi."



'TERÖRLE MÜCADELE KABİLİYETİMİZ HER GÜN YÜKSELMEKTEDİR'



Bugün 70'in üzerinde operasyonun gerçekleştirildiğini dile getiren Bakan Soylu şöyle devam etti:



"Dün 7 terörist Tunceli'de teslim oldu. Şu saat itibariyle 3 terörist daha teslim oldu. Çünkü teröre karşı Türkiye'de uygulanan bu yüksek yoğunluklu mücadele ve özellikle doğu ve güneydoğudaki vatandaşlarımızın ve Türkiye'de bütün vatandaşlarımızın bunu destekler tavrı ve bunun sonucunda elde edilen sosyo-ekonomik adımlar, Türkiye'de terör konusunda doğru bir politika üzerinde yürüdüğümüzün en önemli delilidir. Geçen günlerde yine 6 terörist teslim oldu. Bunların 4'ü 11 ile 16 yaş arasında. Türkiye bir taraftan terörle mücadele ediyor, bir taraftan da insanlığa elini uzatıyor. Şu anda yaklaşık 25 - 30 yıldır girilmeyen alanlara girildi. Şu anda Türkiye'nin çok önemli bir yerinde yine jandarmamız ve diğer birimlerimiz çok önemli bir harekat gerçekleştiriyor. Bugün zannediyorum 70'in üzerinde operasyon var. Bunların 40'ı orta ve büyük operasyonlar. Bu operasyonlar terörün sızmaya çalıştığı alanlarda gerçekleştiriliyor. Ama bir taraftan insansız hava araçları, diğer yandan da teknik ve istihbaratımız vasıtasıyla tahkim edilmeye çalışılıyor. Milletimizin özellikle şunu bilmesini isteriz; ne yaptığımızı biliyoruz. Terörle mücadele kabiliyetimiz her gün yükselmektedir. Daha yapacaklarımız da var ve soğuk kanlılıkla bu mücadeleyi sürdürüyoruz. En önemli unsur güvenlik kuvvetlerimizin morali en üst seviyede. Kışın ve baharda başladığımız ve yüksek moralle sürdürdüğümüz bu mücadele de Allah'ın izniyle ve milletimizin desteği ile sonuç alacağız. Buna inancımız tam. Çok daha iyi haberler vereceğimize inanıyoruz."



'SORUMLULUĞUMUZ SON DERECE BÜYÜKTÜR'



Bakan Soylu, "Şehitlerimiz de oluyor, yüreğimiz, içimiz kavruluyor. Ama şuna inanın, dün gece itibariyle Van Asayiş Kolordu komutanımızla, Jandarma komutanımızla bir konuşmada bana verdiği bir ayrıntı tüylerimi diken diken etti. Çünkü komuta kademesindeki bir arkadaşımız girdiği yer, kendisini düşünen bir insanın girebileceği bir yer değildir. Çok kahraman evlatlarımızla, güvenlik kuvvetlerimizle beraber bu mücadeleyi sergiliyoruz. Hem şehitlere, hem kahraman gazilerimize sorumluluğumuz, hem de aynı zamanda bugün bu mücadeleyi yapan evlatlarımıza sorumluluğumuz son derece büyüktür" diyerek açıklamalarını noktaladı.



Bakan Soylu daha sonra Trabzon Valiliği'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.