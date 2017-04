Bakan Soylu: "Kılıçdaroğlu'na Oyuncak Bir Tank Verelim, Önünde Dursun"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Darbe olursa tankların önüne ilk ben çıkarım" dediğini hatırlatarak, "Kılıçdaroğlu'na oyuncak bir tank verelim, önünde dursun" dedi.



Trabzon'da Beşikdüzü'ndeki mitinginin ardından geldiği Of ilçesinde belediye meydanında toplanan vatandaşlara seslenen Bakan Soylu, "Bu yeni sistem demokrasiyi hakim kılacak. Milleti merkeze oturtacak ve millet artık karar verecek. Millete gitmeyerek, sadece milletin değerleri üzerinden çatışma üreterek, Türkiye'yi bölerek iktidar olunmayacak. Kimseyi ayırt etmeden herkese gitmek zorunda kalacaksınız. Bu sistem çatışma, kavga üretmeyecek, uzlaşı üretecek. Laf değil iş üretenlerin sistemi olacak. Bu memlekete hizmet edenlerin sistemi olacak. Yeni sistemde bu ülkeye yıllardır yapılanlar olmayacak. Yeni sistemde topyekun bir kalkınma olacak. Pazartesi gündemde yeni hükümet tartışmaları olmayacak. Onun için herkes elini taşın altına koymalı" diye konuştu.



CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Darbe olursa tankların önüne çıkarım" sözlerini hatırlatan Bakan Soylu, "Onu söyleyen Kılıçdaroğlu'nu televizyonlarda gördük. Havalimanından kaçtı mı? Kontrollü kaçak oldu. Havalimanından kaçtı. Bu arada birileri ile telefonla görüştü. Ne görüştüğünü de kendisi söyleyemiyor. Neler görüşüldüğünü de ortaya koyamıyor. Şu çok bariz ve şeffaf gözüküyor. Kılıçdaroğlu tankın üzerine çıkacaktı dimi. Buradan ona oyuncak bir tank gönderelim de hiç olmazsa oyuncak bir tankın önünde dursun. Tankın önüne çıkmak cesaret, yürek, millet sevgisi ister, ay yıldızlı bayrağa sadakat ister, Allah'a teslimiyet ister. Öyle tankın önüne çıkmak kolay değil. Sözle sultan olunsaydı o bugüne kadar sultan olmuştu. Tayyip Erdoğan kim, Kılıçdaroğlu kim? Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan ile aşık atıyor. Kılıçdaroğlu sen o gece nereye saklanayım diye düşünürken Tayyip Erdoğan milletim diyerek 15 Temmuz gecesi uçağa bindi. İnip inmeyeceğini bilmediği halde o uçakta Allah'a teslim oldu, milletin iradesi ile birlikte oldu. Sen kim, Tayyip Erdoğan kim. Şimdi hepsi beraber bir araya geldi. Kandil, FETÖ, PKK, Avrupa bir araya gelmiş, bunlar mı bizim iyiliklerimizi istiyorlar" ifadelerini kullandı.



Oflu hemşehrilerinin kendisine her zaman en yüksek desteği verdiğini ifade eden Bakan Soylu, "Bu uşağunuz sizden destek istiyor. 16 Nisan'da attığınız her oyla bu uşağunuza sahip çıkacaksınız. Her oy bizi 16 Nisan'dan sonra daha güçlü, kararlı ve kuvvetli yapacaktır" diyerek destek istedi.



Bakan Soylu, konuşmasının ardından Ağrı'nın Patnos ilçesine hareket etti. - TRABZON